W piątek na drodze krajowej nr 2 w okręgu Jassy w północno-wschodniej Rumunii doszło do przerażającego wypadku drogowego.

Ciężarówka wpadła w poślizg i zderzyła się z samochodem osobowym, który nie zdołał się zatrzymać.

Moment zderzenia został uchwycony przez kamery. Na nagraniu widać, że w momencie wypadku padał deszcz, a nawierzchnia drogi była mokra.

Wypadek w Rumunii. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Nagranie ku przestrodze

Z ustaleń rumuńskich służb wynika, że 54-letni kierowca, jadąc samochodem ciężarowym, stracił panowanie nad pojazdem. Ciężarówka wpadła w poślizg, w wyniku czego naczepa znalazła się w poprzek, lecz wciąż sunęła po drodze z dużą prędkością.

W pewnym momencie z naprzeciwka nadjechał samochód osobowy. Kierowca gwałtownie zahamował, jednocześnie bezskutecznie próbując zjechać w prawo na pobocze, ale jego pojazd zostaje zmiażdżony przez tył rozpędzonej naczepy.

Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka niemal się wywróciła. Ostatecznie pojazd obrócił się w drugą stronę, wyrywając z pobocza znak.

Rumunia: Ciężarówka "ścięła" samochód osobowy. Z pojazdu nic nie zostało

Gdy służby ratunkowe przybyły na miejsce w doszczętnie zniszczonej osobówce uwięzione były dwie osoby, obie były nieprzytomne. "Niestety, lekarze mogli jedynie potwierdzić zgon" - podano. W wyniku zderzenia zginęli 42-letni kierowca pojazdu i 39-letni pasażer.

Kierowcę ciężarówki poddano badaniu na obecność alkoholu, wynik był negatywny. Mężczyzna był przytomny i współpracował, został objęty obserwacją medyczną, lecz później odmówił przewiezienia do szpitala - podały rumuńskie media.

Miejscowe służby wszczęły dochodzenie w sprawie wypadku. Śledztwo ma na celu dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

