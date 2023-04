Przerażające sceny na lotnisku. Ciężarówka wjechała w samolot pełen ludzi

Do niezwykle groźnego zdarzenia doszło w piątek na lotnisku w Guadalajarze. Pasażerowie samolotu tanich linii VivaAerobus oczekiwali na start maszyny do Los Angeles. W pewnym momencie doszło do nieszczęścia.

Na opublikowanym nagraniu z kamery monitoringu lotniska widać, jak w pewnym momencie w tylną część samolotu uderza ciężarówka, która wyrwała w maszynie ogromną dziurę.

Pojazd dostarczał catering do innego samolotu na płycie lotniska. W pewnym momencie kierowca nagle stracił przytomność i utracił kontrolę nad ciężarówką - oświadczyły linie VivaAerobus.

