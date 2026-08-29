Przerażająca skala zniszczeń we Włoszech. Chcą wprowadzić stan kryzysowy

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Tysiące powalonych drzew, zerwane dachy domów i kościołów, około 10 tysięcy uszkodzonych samochodów i 43 rannych - to bilans krytycznego załamania pogody we włoskim mieście Cremona. Władze regionu zwróciły się do rządu z prośbą, by rozszerzyć obszar objęty zarządzaniem kryzysowym.

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Zabytkowa fasada kościoła w Cremonie, wózek podnośnikowy, powalone drzewo, strażak przy uszkodzonym murze.
Zniszczenia po huraganie w CremonieX/Vigili del Fuoco, Tgr Rai Lombardiamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W wyniku gwałtownego załamania pogody w Cremonie uszkodzonych zostało wiele domów, kościołów oraz około 10 tysięcy samochodów, a 43 osoby odniosły obrażenia.
  • Największe zniszczenia odnotowano w świątyniach, w tym w głównej katedrze miasta oraz na wieży ratusza, a ewakuowano co najmniej osiem rodzin.
  • Władze Lombardii poprosiły rząd Włoch o wprowadzenie stanu wyjątkowego w regionach dotkniętych skutkami trąby powietrznej, aby usprawnić działania kryzysowe i udzielić potrzebnej pomocy.
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Huragan uderzył w Cremonę w piątek wieczorem. Przez noc wichury z opadami gradu zdołały powalić tysiące drzew - informuje włoska agencja ANSA. Ewakuowano co najmniej osiem rodzin.

Największe zniszczenia dotyczą jednak kościołów. Uszkodzonych zostało 10 świątyń, w tym główna katedra. Ubytki pojawiły się również na wieży siedziby miejskiej gminy - jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta.

Trąba powietrzna na północy Włoch. Cremona liczy straty

Według wstępnych szacunków ranne zostały 43 osoby, lecz ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Większość została wypisana ze szpitala, jeden pozostaje pod obserwacją, a czterech pacjentów wymaga hospitalizacji z powodu traumy - wyjaśniła w rozmowie ze Sky News dyrektor miejscowego szpitala Francesca Co.

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Przez całą sobotę w mieście trwały prace służb, zmierzające do uprzątnięcia skutków pogodowego armagedonu. W wyniku przejścia trąby straty obejmują także około 10 tysięcy samochodów.

- Sytuacja w mieście wciąż jest krytyczna - mówiła dziennikarzom radna Ochrony Obywatelskiej Simona Pasquali. Jej zdaniem działania potrwają minimum kilka dni.

Wniosek do włoskiego rządu o wprowadzenie stanu wyjątkowego

Władze regionu Lombardii zwróciły się do rządu Włoch o wprowadzenie stanu wyjątkowego w miejscowościach Cremona, Mantua, Bergamo i Pawia. Pozwoli to na uruchomienie kryzysowego zarządzania i lepszą organizację środków pomocy.

PremierGiorgia Meloni w komunikacie zaznaczyła, że "uważnie śledzi sytuację w Cremonie i utrzymuje stały kontakt z ministrem ochrony cywilnej Nello Musumecim, z podsekretarzem Alfredo Mantovano, z szefem Departamentu Ochrony Obywatelskiej Fabio Ciciliano oraz z władzami lokalnymi, aby monitorować rozwój sytuacji kryzysowej i weryfikować potrzeby terytorium".

Źródła: ANSA, Sky News, Virgilio

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