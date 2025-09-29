Informację jako pierwszy przekazał Barak Ravid, korespondent stacji Channel 12.

Netanjahu zadzwonił do premiera Kataru. Rozmowa podczas spotkania z Trumpem

"Premier Izraela Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem al-Thanim i przeprosił za naruszenie suwerenności Kataru w ataku na Dohę oraz wyraził ubolewanie z powodu zabicia katarskiego ochroniarza" - napisał Ravid, powołując się na swoje źródła.

Jak dodał, rozmowa odbyła się podczas spotkania Netanjahu z Trumpem.

Informacje te w swoich źródłach potwierdziła również agencja Reutera. Dodatkowo przekazano, że w Białym Domu przebywa również katarski zespół techniczny.

Biały Dom: Netanjahu wyraził żal, że Izrael naruszył suwerenność Kataru

W oświadczeniu Biały Dom przekazał później, że podczas spotkania doszło do trójstronnej rozmowy między prezydentem Donaldem Trumpem, premierem Izraela Binjaminem Netanjahu oraz premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem al-Thanim.

Poinformowano, że przywódcy dyskutowali o propozycji zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Netanjahu "wyraził żal, że Izrael naruszył suwerenność Kataru oraz zapewnił, że nie dojdzie do takiego ataku w przyszłości.

Netanjahu w Białym Domu. Rozmowy o porozumieniu w Strefie Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył w poniedziałek do Białego Domu na rozmowy o porozumieniu pokojowym w Strefie Gazy.

Głównym tematem spotkania obu przywódców - już czwartego podczas drugiej kadencji Trumpa - jest amerykańska propozycja uregulowania pokojowego w palestyńskiej półenklawie. Prezydent i inni przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadali, że obie walczące strony, Izrael i Hamas, są bardzo blisko porozumienia.

Tuż przed wizytą Netanjahu Trump miał rozmawiać z emirem Kataru, kluczowym pośrednikiem w negocjacjach z palestyńskim Hamasem.

21-punktowy plan pokojowy USA jest oparty na propozycji autorstwa byłego brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira. Zakłada m.in tymczasowy międzynarodowy nadzór nad Strefy Gazy, a także uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni.

