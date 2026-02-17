"Przeniesiemy wojnę na terytorium Rosji". Putin dostał ostrzeżenie z Europy

Paweł Basiak

- Jesteśmy przygotowani na ewentualną inwazję Rosji, a nasz poziom odstraszania jest naprawdę wysoki - zapewnił estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna. Szef dyplomacji zapewnił, że jeśli Władimir Putin zdecyduje się zaatakować, to wojna zostanie "przeniesiona na terytorium Rosji". Minister w innym przemówieniu nawiązał do roli Polski w regionie.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi na tle zamarzniętego, ogrodzonego przejścia granicznego, nad którym rozciąga się drut kolczasty i zimowe niebo.
Estoński minister spraw zagranicznych mówił o potencjalnym ataku Rosji. Padło ostrzeżenieSTR; VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL; MICHAL CIZEKAFP

W skrócie

  • Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna zapewnił, że Estonia jest przygotowana na ewentualną inwazję Rosji i zapowiedział możliwość przeniesienia wojny na terytorium agresora.
  • Margus Tsahkna wyraził obawy dotyczące politycznej gotowości Europy do podejmowania decyzji i przeciwdziałania zagrożeniom takim jak sabotaż, cyberataki, dezinformacja i sianie strachu.
  • Minister wskazał na znaczenie współpracy Estonii i Polski w ramach "Nowej Północy", podkreślając rolę regionu w bezpieczeństwie Europy.
Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Margus Tsahkna był pytany, czy Estonia jest jednym z pierwszych celów potencjalnej rosyjskiej inwazji. Minister przyznał, że "jest to bardzo logiczne", patrząc na mapę. Zapewnił jednak, że jego kraj nie będzie siedział bezczynnie w przypadku agresji.

- W rzeczywistości znacznie zwiększamy nasze możliwości. Wierzę, że NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek. Mamy już nowe plany obronne, a to oznacza, że nie czekamy bezczynnie. Jeśli Rosja najedzie nasze terytorium i zacznie stawiać opór, przeniesiemy wojnę na ich terytorium - zapowiedział w rozmowie z Deutsche Welle.

Estoński minister przyznał, że jednocześnie martwi się o "wolę polityczną" w Europie. - Martwimy się o Europę, o to, czy jest ona gotowa podejmować decyzje, przeciwstawiać się, stawać się silniejsza - dodawał.

    "Nowa Północ". Estoński minister wskazał na Polskę

    Tsahkna zabrał głos również po konferencji w Monachium. W mediach społecznościowych wskazywał, że konflikt nie zaczyna się "od dźwięku trąbki w Moskwie", ale "po cichu i podstępnie".

    "Gdy poczucie bezpieczeństwa w naszych społeczeństwach ulega erozji, zaufanie zostaje złamane, a ludzie nastawiają się przeciwko sobie" - wymieniał. Za zagrożenie dla funkcjonowania Europy uznał m.in. sabotaż, cyberataki, dezinformację i sianie strachu.

    "Ta wojna poznawcza już się rozpoczęła i nie respektuje granic państwowych. W tym sensie wszystkie kraje są państwami frontowymi" - tłumaczył.

    Z kolei we wtorek minister zabrał głos w estońskim parlamencie Riigikogu. Podczas swojego przemówienia wskazywał na Radę Państw Morza Bałtyckiego oraz prezydencje Estonii i Polski, które "położyły większy nacisk na bezpieczeństwo".

    - Nasze wspólne wysiłki tworzą prawdziwą Nową Północ: Centrum skupiające około 160 milionów ludzi, które podejmuje skoordynowane działania. Nowa Północ rozumie, że Europa musi stanąć na nogi. Europa nie może już zakładać, że ktoś inny rozwiąże za nas nasze problemy - wyjaśniał.

