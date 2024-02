Sieć kin Cinema 5 wyemituje przemówienie Władimira Putina przed Zgromadzeniem Federalnym. "Przedstawiciel sieci uważa, że ważne jest, by tezy przedstawione przez prezydenta usłyszało jak najwięcej osób. Popyt na seans jest wysoki " - informuje prokremlowska Ria Nowosti.

Surowe przepisy dla uczestników wydarzenia

Przemówienie rosyjskiego dyktatora przed obiema izbami rosyjskiego parlamentu odbędzie się 29 lutego. Rosja nie będą mogli wysłuchać go nie tylko w kinie, ale i podczas transmisji w krajowej telewizji.

Władimir Putin przemówi przed Zgromadzeniem Federalnym

Wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym zgodnie z konstytucją odbywają się co roku. W trakcie prezydent informuje o sytuacji w kraju i głównych kierunkach polityki wewnętrznej oraz zagranicznej.

Dyktator ogłosił wtedy również, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. - Absolutnie niczego co padło nie można nazwać przełomem, natomiast to nie znaczy, że nie padły rzeczy ważne. Z punktu widzenia traktatów rozbrojeniowych istotne jest jednostronne zawieszenie uczestnictwa Rosji w traktacie Nowy START. To ważny element wystąpienia - mówiła Interii Anna Maria Dyner, analityczka ds. Rosji z PISM.