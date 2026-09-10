Przemoc wobec Ukraińców w Polsce. Zastępczyni Budanowa: Ludzie się boją

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, zabrała głos w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców, do jakich chodzi w Polsce na tle narodowościowym. - Ludzie ciągle narzekają, że boją się już rozmawiać w swoim ojczystym języku w tramwajach - powiedziała Wereszczuk i pochwaliła polskie władze za sprawne reagowanie na incydenty.

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Iryna Wereszczuk w czarnej koszulce z ukraińską flagą na ramieniu przy stole konferencyjnym, gestykuluje podczas rozmowy.
Zastępczyni szefa gabinetu Zełenskiego zabrała głos w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców w PolsceVOLODYMYR TARASOVEast News

W skrócie

  • Iryna Wereszczuk skomentowała akty przemocy wobec Ukraińców w Polsce i ich obawy związane z używaniem języka ukraińskiego w miejscach publicznych.
  • Wereszczuk podkreśliła szybkie działania polskich władz, w tym utworzenie specjalnego departamentu do zwalczania przestępstw na tle etnicznym.
  • W lutym Waldemar Żurek powołał 100 prokuratorów do reagowania na przestępstwa nienawiści, a jego wypowiedzi w tej sprawie spotkały się z krytyką ze strony części polityków Konfederacji i PiS.
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Serwis novyny.live poprosił zastępczynię szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Irynę Wereszczuk o komentarz w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców w Polsce. Redakcja odnotowuje, że liczba ataków wzrosła, jednak dokładna ich liczba nie jest znana, gdyż nie wszyscy Ukraińcy decydują się mówić o incydentach i je zgłaszać.

- Ludzie ciągle narzekają, że boją się już rozmawiać w swoim ojczystym języku w tramwajach. Młode dziewczyny i dzieci idące do szkoły boją się znęcania. To bardzo źle - skomentowała Wereszczuk.

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Ataki na Ukraińców w Polsce. Wereszczuk zabrała głos

Iryna Wereszczuk zaznaczyła, że polskie społeczeństwo nie popiera ataków na Ukraińców. Współpracowniczka Zełenskiego pochwaliła także polskie władze za działania polskich władz w związku z kolejnymi incydentami.

- Sprawy są wszczynane błyskawicznie. Utworzono departament, który zajmuje się wyłącznie przestępstwami lub usiłowaniami popełnienia przestępstw na tle etnicznym. I to jest ważne. Ważna jest ta reakcja państwa - powiedziała Wereszczuk w rozmowie z novyny.live.

Wereszczuk chwali Polskę za szybkie reagowanie na incydenty

Ukraińska polityk odniosła się do powołania przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka 100 prokuratorów, którzy mają ścigać przestępstwa nienawiści na tle narodowościowym. Odpowiednie przeszkolenie przeszli także funkcjonariusze policji.

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- Widzę, bo nie mam zamkniętych oczu, co robi ruska propaganda z niektórymi Polakami, i chcę was zapewnić, że jako prokurator generalny powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie, razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści - powiedział Waldemar Żurek podczas wystąpienia na obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

- Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdankach do sądu i idą do aresztu. Podjęliśmy działania nie doraźne, ale systemowe - przekonywał Żurek.

Po tych słowach minister sprawiedliwości został skrytykowany m.in. przez polityków Konfederacji i PiS. "Za Żurka będą już ścigać każdego, kto ośmieli się powiedzieć brzydkie słowo o Ukraińcu" - komentował rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

Źródło: novyny.live

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