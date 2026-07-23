Przełomowy sondaż przed wyborami. AfD numerem jeden w Berlinie

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy została samodzielnym liderem sondażu przed lokalnymi wyborami w Berlinie. Na AfD chce głosować 19 proc. mieszkańców stolicy, co daje jej niewielką przewagę nad CDU i Zielonymi.

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Grupa polityków AfD na scenie z niemieckimi flagami, w tle niebieski baner AfD z napisem 'Alles ist möglich'.
AfD po raz pierwszy samodzielnym sondażowym liderem w Berlinie. Na zdj. liderzy ugrupowaniaJohn MACDOUGALLAFP

W skrócie

  • Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy prowadzi w sondażu wyborczym w Berlinie z 19-procentowym poparciem, wyprzedzając CDU i Zielonych o jeden punkt procentowy.
  • Wśród kandydatów AfD do parlamentu Saksonii-Anhalt znaleziono byłego funkcjonariusza Stasi oraz osoby powiązane ze środowiskiem neonazistów.
  • 11 lipca burmistrz Berlina Kai Wegner wycofał się z ubiegania o reelekcję po ujawnieniu informacji o nieprawdziwych deklaracjach związanych z blackoutem.
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Kolejne miejsca w sondażu zajmuje chadeckie CDU (18 proc.) oraz Zieloni (18 proc.). Następna w Berlinie jest Lewica z wynikiem 16 proc., popularna szczególnie we wschodniej części miasta.

Próg pięciu procent przekracza jeszcze socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 proc.

Przełomowy sondaż przed wyborami. AfD numerem jeden w Berlinie

AfD w ostatnich miesiącach zyskuje w Berlinie na popularności. Rok temu w wakacje ugrupowanie mogło liczyć na ok. 15 proc. głosów wyborców ze stolicy.

Wśród kandydatów prowadzącej w sondażach przed wyborami do parlamentu Saksonii-Anhalt partii jest były funkcjonariusz Stasi, służby bezpieczeństwa NRD, a także osoby powiązane ze środowiskiem neonazistów - ujawnił w czwartek "Der Spiegel".

Według tygodnika czołowy polityk AfD w regionie Ulrich Siegmund zabiega o przyjazny wizerunek, a jego nieustanny uśmiech odwraca uwagę od radykalnego programu partii oraz sylwetek jej kandydatów.

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Jak podał "Der Spiegel", który prześwietlił kandydatów AfD we wszystkich okręgach wyborczych w landzie, wśród nich jest m.in. były funkcjonariusz Stasi. 78-letni Frank-Ronald Bischoff był kapitanem służby bezpieczeństwa, a w ostatnim okresie swej działalności "oficerem do zadań specjalnych".

"Tacy informatorzy należeli do elity Stasi: z reguły byli to niezwykle niezawodni towarzysze, którzy zostali wprowadzeni na przykład do administracji w celu inwigilacji swoich kolegów" - twierdzi "Der Spiegel".

Kai Wegner rezygnuje po aferze. AfD liczy na historyczne zwycięstwo w Berlinie

Obecnie w Berlinie rządzi koalicja CDU/SPD.

11 lipca reprezentujący chadeków burmistrz Kai Wegner zrezygnował z ubiegania się we wrześniu o reelekcję. To konsekwencja ujawnienia przez media, że polityk kłamał na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.

Wybory w Berlinie odbędą się 20 września. W tym samym dniu głosować będą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a dwa tygodnie wcześniej Saksonii-Anhalt.

W obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy już we wrześniu na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.

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