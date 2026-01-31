W skrócie Prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła projekt ustawy amnestyjnej obejmujący osoby skazane od 1999 roku z wyłączeniem przestępstw takich jak zabójstwa, poważne naruszenia praw człowieka i przemyt narkotyków.

Ustawa może doprowadzić do zwolnienia setek więźniów, w tym opozycjonistów, dziennikarzy oraz działaczy organizacji broniących praw człowieka, a także przewiduje konsultacje społeczne dotyczące reformy systemu sądownictwa i zamknięcie więzienia Helicoide.

Według liderki opozycji Marii Coriny Machado zapowiedź amnestii jest wynikiem presji ze strony Stanów Zjednoczonych po zatrzymaniu Nicolasa Maduro, jednak szczegóły projektu ustawy nie zostały jeszcze opublikowane.

- Niech ta ustawa przyczyni się do zaleczenia ran pozostawionych przez polityczną konfrontację, przywrócenia sprawiedliwości w naszym kraju i pokojowej koegzystencji Wenezuelczyków - powiedziała Delcy Rodriguez podczas transmitowanego przez stacje telewizyjne wystąpienia przed sędziami Sądu Najwyższego.

Ustawa amnestyjna, której od dawna domagała się wspierana przez Stany Zjednoczone opozycja, może spowodować zwolnienie setek więźniów, w tym przywódców opozycji, dziennikarzy i działaczy organizacji broniących praw człowieka.

Według prezydent Rodriguez ustawa obejmie również osoby już warunkowo zwolnione z więzień.

Wenezuela. Prezydent proponuje ustawę amnestyjną

Rodriguez podkreśliła, że proponowana amnestia obejmie osoby skazane od roku 1999 do dnia dzisiejszego, ale nie skorzystają z niej skazani za zabójstwa, poważne naruszenia praw człowieka i przemyt narkotyków.

Zapowiedziała również zorganizowanie "wielkich konsultacji społecznych" mających na celu "stworzenie nowego systemu sądownictwa" na miejsce istniejącego oskarżanego o korupcję i nieefektywność.

Delcy Rodriguez oświadczyła, że cieszące się złą sławą więzienie Helicoide w stołecznym Caracas, gdzie według niezależnych organizacji stosowano tortury i inne formy okrutnego traktowania więźniów, zostanie zamknięte. Budynek więzienia ma być przekształcony w ośrodek sportu, kultury i świadczeń socjalnych.

Według szacunków Foro Penal, organizacji broniącej praw więźniów w całej Wenezueli, za kratami przebywa 711 osób skazanych z powodów politycznych. Organizacja przyjęła zapowiedź ustawy amnestyjnej z "ostrożnym optymizmem".

Nowy ruch prezydent Wenezueli. Liderka opozycji: To wynik presji z USA

Tekstu projektu ustawy dotychczas nie opublikowano, co - jak zauważa Associated Press - powoduje, że nie wiadomo dokładnie jakie kryteria będą stosowane w konkretnych przypadkach.

Władze już wcześniej zapowiadały zwolnienia więźniów politycznych, ale dotychczas - jak podkreśla AP - niewiele w tej sprawie zrobiono.

Zdaniem przywódczyni opozycji, laureatki pokojowej nagrody Nobla Marii Coriny Machado, zapowiedź amnestii jest rezultatem "presji wywieranej przez Stany Zjednoczone" po pojmaniu przez Amerykanów dyktatora Nicolasa Maduro.

