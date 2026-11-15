"Przełomowy moment". Rakieta Starship przechwycona przez wieżę startową

W skrócie Firma SpaceX po raz pierwszy w historii udanie przechwyciła rakietę Starship przy użyciu robotycznych ramion wieży startowej "Mechazilla" w Teksasie.

Mimo udanego lądowania statku, firmie nie udało się zrealizować celu podwójnego przechwycenia z powodu eksplozji boostera krótko po piątkowym starcie.

Starship podczas 15. lotu testowego okrążył Ziemię 14 razy na wysokości 265 kilometrów, dostarczając na orbitę 26 zaawansowanych satelitów Starlink.

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Starship powrócił w sobotę na Ziemię, dokładnie w to samo miejsce, z którego 22 godziny wcześniej rozpoczął swoją podróż, czyli do bazy Starbase w Teksasie.

"Mechazilla (robotyczne ramiona wieży startowej - red.) łapie Starship! Gratulacje dla całego zespołu SpaceX z powodu tego niesamowitego osiągnięcia!" - poinformowano na platformie X.

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Teksas. Rakieta Starship wylądowała przechwycona przez wieżę startową

Agencja Associated Press (AP) poinformowała, że z powodu eksplozji pierwszego stopnia rakiety (boostera - red.) krótko po piątkowym starcie, firmie nie udało się zrealizować założonego celu, jakim było podwójne przechwycenie.

Przedstawiciele SpaceX stwierdzili, że lądowanie dowodzi pełnej możliwości wielokrotnego wykorzystania systemu Starship, który ma służyć do podróży na Księżyc i Marsa.

Mimo że piątkowa próba odzyskania boostera zakończyła się niepowodzeniem, firma ma na koncie trzy udane przechwycenia tego elementu, co potwierdza skuteczność przyjętej techniki - zauważyła AP.

Agencja przypomniała, że właściciel firmy, Elon Musk, planuje wysłanie floty statków Starship, aby zbudować miasto na Marsie.

USA. Rakieta wystartowała z bazy SpaceX. Okrążyła Ziemię 14 razy

Przypomnijmy, że największa i najpotężniejsza rakieta na świecie - o wysokości 124 metrów - wystartowała późnym piątkowym popołudniem z bazy SpaceX położonej w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Podczas lotu uwolniono 26 zaawansowanych satelitów Starlink. Starship kontynuował lot wokół Ziemi na wysokości 265 kilometrów, przesyłając na żywo obraz samego statku oraz planety za pośrednictwem systemu Starlink. Statek okrążył Ziemię 14 razy.

Był to 15. lot pełnowymiarowego systemu Starship przeprowadzony przez SpaceX od 2023 roku i drugi lot, w którym osiągnięto orbitę. Firma poinformowała, że wszystkie elementy statku kosmicznego, w tym kluczowa osłona termiczna, działały prawidłowo.



