Przełomowe odkrycie Hiszpanów. Na dnie zatoki znaleziono dziesiątki wraków

Agata Sucharska

Hiszpańscy naukowcy odkryli w wodach Zatoki Gibraltarskiej, zwanej także Zatoką Algeciras, 34 wraki statków pochodzące z okresu od V wieku p.n.e. aż po XX wiek. To wyjątkowe znalezisko, obejmujące ponad dwa tysiące lat historii żeglugi, ujawnia znaczenie tego strategicznego szlaku morskiego - poinformował dziennik "El País".

Pozostałości wraku statku porośnięte roślinnością w Zatoce Gibraltarskiej oraz fragment mapy z lokalizacjami odkryć.
W Zatoce Gibraltarskiej odkryto ponad 30 wraków statkówRolf von RiedmattenAgencja FORUM

W skrócie

  • Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kadyksie zlokalizował 34 wraki i zidentyfikował 151 nowych stanowisk archeologicznych w Zatoce Gibraltarskiej.
  • Jedna czwarta z 151 nowych stanowisk została zbadana i udokumentowana, a siedem wraków pochodzi z okresu punickiego.
  • Dotychczas przebadano 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej, a jej podwodne dziedzictwo jest narażone na zagrożenia związane z działalnością portową, przemysłową, turystyczną i kotwiczeniem dużych frachtowców.
Odkrycia dokonano w ramach projektu "Herakles", który realizowano od maja 2020 r. do marca 2023 r. pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu w Kadyksie - Felipe Cerezo Andreo oraz Alicii Arevalo Gonzalez.

"Zlokalizowaliśmy 34 wraki i zidentyfikowaliśmy co najmniej 151 stanowisk archeologicznych, które wcześniej nie były udokumentowane" - napisali naukowcy w opracowaniu, cytowanym przez "El Pais".

Przed 2019 r. znanych było 125 stanowisk archeologicznych na tym terenie. Spośród 151 nowych stanowisk zbadano i udokumentowano jedną czwartą. Siedem wraków statków pochodzi z okresu punickiego, a najstarszy datowany jest na V wiek p.n.e.

Jak przypomniał "El Pais", w zatoce odnotowano około dwóch tys. przypadków zatonięć statków od XVIII wieku do II wojny światowej. Aż 81 proc. z nich dotyczyło statków handlowych; z tej liczby 36 proc. to statki brytyjskie, 25 proc. hiszpańskie, a 8 proc. - amerykańskie.

Jak zauważyli autorzy opracowania, podwodne dziedzictwo Zatoki Gibraltarskiej jest "narażone na szereg poważnych zagrożeń, takich jak działalność portowa, przemysłowa i turystyczna, a także zabudowa miejska i inne działania, które mogą powodować zmiany w środowisku morskim oraz w jego zasobach naturalnych i kulturowych".

Naukowcy przyznali, że dotychczas zbadano jedynie 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej, tereny najbliżej wybrzeża. Głębsze obszary są zagrożone w związku z kotwiczeniem dużych frachtowców, używających kotwic o masie ponad 20 ton.

Badania archeologiczne i geofizyczne w Zatoce Gibraltarskiej przeprowadziły zespoły z Uniwersytetu w Kadyksie, Laboratorium Archeologii i Prehistorii, Sekcji Bezzałogowych Pojazdów Morskich Uniwersyteckiego Instytutu Badań Morskich oraz Instytutu Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

