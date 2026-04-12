W skrócie Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kadyksie zlokalizował 34 wraki i zidentyfikował 151 nowych stanowisk archeologicznych w Zatoce Gibraltarskiej.

Jedna czwarta z 151 nowych stanowisk została zbadana i udokumentowana, a siedem wraków pochodzi z okresu punickiego.

Dotychczas przebadano 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej, a jej podwodne dziedzictwo jest narażone na zagrożenia związane z działalnością portową, przemysłową, turystyczną i kotwiczeniem dużych frachtowców.

Odkrycia dokonano w ramach projektu "Herakles", który realizowano od maja 2020 r. do marca 2023 r. pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu w Kadyksie - Felipe Cerezo Andreo oraz Alicii Arevalo Gonzalez.

"Zlokalizowaliśmy 34 wraki i zidentyfikowaliśmy co najmniej 151 stanowisk archeologicznych, które wcześniej nie były udokumentowane" - napisali naukowcy w opracowaniu, cytowanym przez "El Pais".

Hiszpania. Nowe odkrycia w Zatoce Gibratarskiej. Ponad 30 wraków starożytnych statków

Przed 2019 r. znanych było 125 stanowisk archeologicznych na tym terenie. Spośród 151 nowych stanowisk zbadano i udokumentowano jedną czwartą. Siedem wraków statków pochodzi z okresu punickiego, a najstarszy datowany jest na V wiek p.n.e.

Jak przypomniał "El Pais", w zatoce odnotowano około dwóch tys. przypadków zatonięć statków od XVIII wieku do II wojny światowej. Aż 81 proc. z nich dotyczyło statków handlowych; z tej liczby 36 proc. to statki brytyjskie, 25 proc. hiszpańskie, a 8 proc. - amerykańskie.

Jak zauważyli autorzy opracowania, podwodne dziedzictwo Zatoki Gibraltarskiej jest "narażone na szereg poważnych zagrożeń, takich jak działalność portowa, przemysłowa i turystyczna, a także zabudowa miejska i inne działania, które mogą powodować zmiany w środowisku morskim oraz w jego zasobach naturalnych i kulturowych".

Naukowcy przyznali, że dotychczas zbadano jedynie 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej, tereny najbliżej wybrzeża. Głębsze obszary są zagrożone w związku z kotwiczeniem dużych frachtowców, używających kotwic o masie ponad 20 ton.

Badania archeologiczne i geofizyczne w Zatoce Gibraltarskiej przeprowadziły zespoły z Uniwersytetu w Kadyksie, Laboratorium Archeologii i Prehistorii, Sekcji Bezzałogowych Pojazdów Morskich Uniwersyteckiego Instytutu Badań Morskich oraz Instytutu Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

