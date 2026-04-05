Przełomowa wizyta Zełenskiego. Kraj był bliskim sojusznikiem Rosji
W wyniku negocjacji szefa MSZ Ukrainy i Syrii, w Kijowie i w Damaszku otwarte zostaną ambasady obu krajów. "To ważny krok w kierunku zacieśnienia naszego partnerstwa" - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Jak podkreślił, bezpieczeństwo Europy i Bliskiego Wschodu jest ze sobą powiązane, dlatego oba państwa zamierzają aktywnie kontynuować swoją współpracę.
W skrócie
- W Kijowie i w Damaszku otwarte zostaną ambasady Ukrainy i Syrii po negocjacjach szefów MSZ obu krajów.
- Omówiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego, terytorialnego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz edukacji podczas spotkań w Damaszku.
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Syrii Ahmed al-Szara rozmawiali o współpracy w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju oraz okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
W niedzielę w Damaszku delegacja ukraińska odbyła szereg spotkań z syryjskimi dyplomatami. Podczas rozmowy szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybihy i jego odpowiednika Asaada Hassana al-Sheibaniego osiągnięto porozumienie w sprawie otwarcia ambasad obu krajów w Kijowie i Damaszku.
Jak poinformowało ukraińskie ministerstwo, jest to kluczowa deklaracja, która jeszcze bardziej zacieśni stosunki obu państw.
Ukraina zawiera nowy sojusz. Zełenski z oficjalną wizytą w Syrii
"Uzgodniliśmy, że w niedalekiej przyszłości otworzymy ambasady w Kijowie i Damaszku - to ważny krok w kierunku zacieśnienia naszego partnerstwa" - czytamy w oświadczeniu resortu.
Sybiha przekazał, że podczas spotkania z szefem MSZ Syrii omówiony został szereg spraw kluczowych z perspektywy bezpieczeństwa gospodarczego i terytorialnego.
"Bezpieczeństwo Europy i Bliskiego Wschodu jest ze sobą powiązane. Będziemy nadal współpracować, aby osiągnąć trwały pokój dla naszych narodów" - zwrócił uwagę minister.
Jak dodano w oświadczeniu, oba kraje zamierzają rozwijać współpracę również w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego czy edukacji.
Zełenski z wizytą w Damaszku. Omówiono bezpieczeństwo Ukrainy i Syrii
Podczas niedzielnej wizyty w syryjskiej stolicy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą. Jak pisał później na swoim profilu w mediach społecznościowych, Kijów i Damaszek kontynuują "dyplomację na rzecz rzeczywistego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej".
"Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować, aby zapewnić naszym społecznościom większe bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Omówiliśmy sytuację w regionie oraz perspektywy jej poprawy. Rozmawialiśmy również o okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - przekazał ukraiński prezydent.
Jak stwierdził, mając świadomość wyzwań w zakresie energetyki czy infrastruktury, przed jakimi stoi dzisiaj Syria, Ukraina jest gotowa współpracować, aby zwiększać potencjał obu państw.
Źródło: Ukrinform, Reuters