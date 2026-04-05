Przełomowa wizyta Zełenskiego. Kraj był bliskim sojusznikiem Rosji

W skrócie W Kijowie i w Damaszku otwarte zostaną ambasady Ukrainy i Syrii po negocjacjach szefów MSZ obu krajów.

Omówiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego, terytorialnego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz edukacji podczas spotkań w Damaszku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Syrii Ahmed al-Szara rozmawiali o współpracy w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju oraz okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

W niedzielę w Damaszku delegacja ukraińska odbyła szereg spotkań z syryjskimi dyplomatami. Podczas rozmowy szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybihy i jego odpowiednika Asaada Hassana al-Sheibaniego osiągnięto porozumienie w sprawie otwarcia ambasad obu krajów w Kijowie i Damaszku.

Jak poinformowało ukraińskie ministerstwo, jest to kluczowa deklaracja, która jeszcze bardziej zacieśni stosunki obu państw.

"Uzgodniliśmy, że w niedalekiej przyszłości otworzymy ambasady w Kijowie i Damaszku - to ważny krok w kierunku zacieśnienia naszego partnerstwa" - czytamy w oświadczeniu resortu.

Sybiha przekazał, że podczas spotkania z szefem MSZ Syrii omówiony został szereg spraw kluczowych z perspektywy bezpieczeństwa gospodarczego i terytorialnego.

"Bezpieczeństwo Europy i Bliskiego Wschodu jest ze sobą powiązane. Będziemy nadal współpracować, aby osiągnąć trwały pokój dla naszych narodów" - zwrócił uwagę minister.

Jak dodano w oświadczeniu, oba kraje zamierzają rozwijać współpracę również w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego czy edukacji.

Podczas niedzielnej wizyty w syryjskiej stolicy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się ze swoim odpowiednikiem Ahmedem al-Szarą. Jak pisał później na swoim profilu w mediach społecznościowych, Kijów i Damaszek kontynuują "dyplomację na rzecz rzeczywistego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej".

"Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować, aby zapewnić naszym społecznościom większe bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Omówiliśmy sytuację w regionie oraz perspektywy jej poprawy. Rozmawialiśmy również o okolicznościach wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - przekazał ukraiński prezydent.

Jak stwierdził, mając świadomość wyzwań w zakresie energetyki czy infrastruktury, przed jakimi stoi dzisiaj Syria, Ukraina jest gotowa współpracować, aby zwiększać potencjał obu państw.

Źródło: Ukrinform, Reuters

