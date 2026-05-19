W skrócie Xi Jinping miał powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że Władimir Putin może pożałować inwazji na Ukrainę, co ujawniono tuż przed wizytą Putina w Chinach.

Chińskie władze oraz Biały Dom nie skomentowały doniesień o rozmowie Xi z Trumpem na temat wojny w Ukrainie, a oficjalna notatka nie zawierała takich informacji.

Przed spotkaniem z Xi Jinpingiem Władimir Putin stwierdził, że relacje Rosji i Chin są na bezprecedensowym poziomie i podkreślił gotowość do współpracy w wielu obszarach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, poinformował, że przywódca Chin Xi Jinping powiedział Donaldowi Trumpowi, że Władimir Putin może "pożałować swojej inwazji na Ukrainę".

Do rozmowy między przywódcami doszło przed tygodniem w Pekinie. Dziennik zauważył, że słowa Xi są ostrzejsze w porównaniu do jego wcześniejszych wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie.

Informator, znający szczegóły rozmów Xi z byłym prezydentem USA Joe Bidenem, stwierdził, że chiński przywódca dotychczas nie przedstawiał oceny nt. Putina i trwającej wojny.

Wojna w Ukrainie tematem rozmowy Xi z Trumpem? Biały Dom milczy

"Financial Times" próbował zweryfikować doniesienia, kontaktując się z ambasadą Chin w Waszyngtonie. Przedstawiciele placówki nie odpowiedzieli jednak na prośbę o komentarz. Podobnie postąpił Biały Dom.

Administracja Donalda Trumpa opublikowała w niedzielę notatkę informacyjną dotyczącą szczytu w Pekinie. W dokumencie nie znalazła się żadna wzmianka na temat rozmów o Władimirze Putinie i wojnie w Ukrainie.

Putin rozpoczął inwazję na Kijów w lutym 2022 roku, trzy tygodnie po podróży do Chin, podczas której wraz z Xi ogłosił partnerstwo "bez ograniczeń".

Władimir Putin leci do Chin. Spotka się z Xi Jinpingiem

Do ujawnienia informacji o szczegółach rozmowy Donald Trumpa z Xi Jinpingiem doszło tuż przed wizytą Władimira Putina w Państwie Środka. Spotkanie przywódców zaplanowano na środę.

Przygotowując się do rozmów, Putin stwierdził, że stosunki między Moskwą a Pekinem osiągnęły "bezprecedensowy poziom" wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Prezydent Rosji ocenił też, że oba kraje są gotowe do współpracy na zasadach wzajemnych korzyści oraz do "wspierania się w kwestiach dotyczących podstawowych interesów obu krajów, w tym ochrony suwerenności i jedności narodowej".

- Rosja i Chiny aktywnie rozwijają współpracę w dziedzinie gospodarki, polityki i obrony - przypomniał, dodając, że bliskie i strategiczne powiązania między Moskwą a Pekinem odgrywają "stabilizującą rolę w stosunkach globalnych".

- Nie występujemy przeciwko nikomu, lecz pracujemy na rzecz pokoju i powszechnego dobrobytu - zaznaczył rosyjski prezydent.

Źródła: "Financial Times", Reuters

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o sojuszu z USA: Wotum nieufności Amerykanów do naszego rządu Polsat News