Przełomowa deklaracja papieża. Chce, aby Kościół był bardziej "inkluzywny"
Papież Leon XIV na nadzwyczajnym spotkaniu z kardynałami apelował o niestwarzanie podziałów w Kościele katolickim i skupienie się na przyciągnięciu nowych wiernych. - Jedność przyciąga, podział rozprasza - mówił papież. Biskup Rzymu podkreślił, że pragnie kontynuować reformy papieża Franciszka i uczynić Kościół bardziej inkluzywnym.
Podczas trwającego dwudniowego szczytu w Watykanie Leon XIV zasygnalizował kardynałom katolickim z całego świata, że Kościół musi wdrożyć reformy, które przyciągną nowych wiernych.
Leon XIV powiedział, że Kościół będzie się rozwijał wyłącznie wtedy, gdy duchowni będą zapewniać wiernych o przesłaniu boskiej miłości do każdego. - Tylko miłość jest godna zaufania, tylko miłość jest wiarygodna - mówił papież.
Papież chce reformy w Kościele. "Jedność przyciąga"
Leon XIV poprosił w środę kardynałów o rady, na jakich priorytetach ich zdaniem powinien skupić się obecnie Kościół katolicki. W trakcie wspólnej dyskusji ustalono, że duchowni na całym świecie powinni unikać stwarzania podziałów, a zamiast tego przyjmować w objęcia wiary społeczności do tej pory z niej wykluczane.
Papież zasygnalizował tym samym, że będzie kontynuował działania zapoczątkowane przez zmarłego w kwietniu zeszłego roku papieża Franciszka.
Chodzi tu m.in. o walkę z konserwatywnymi kardynałami i uczynienie Kościoła bardziej "inkluzywną" przestrzenią m.in. dla osób homoseksualnych czy kobiet, które pragną przyjąć święcenia kapłańskie.
- Jedność przyciąga, podział rozprasza - dodał biskup Rzymu.
Leon XIV idzie w ślady Franciszka. Zapowiada zmiany
Papież podkreślił ponadto, że rola kardynałów i jego jako głowy Kościoła katolickiego nie polega na promowaniu osobistych planów i wywyższaniu się, ale na stworzeniu wspólnoty wiary dla każdego.
Jak przekazał agencji Reutera włoski naukowiec Massimo Faggioli z Trinity College w Dublinie, Leon XIV stara się tym samym "przekonać kardynałów, że muszą działać wspólnie, aby robić to, czego oczekują od nich katolicy".
- Myślę, że Leon będzie kontynuował trajektorię papieża Franciszka. Nie sądzę, żeby miał się od niej odwrócić - mówił ekspert.
W nadzwyczajnym dwudniowym konsystorzu w Watykanie uczestniczyli kardynałowie z całego świata, w tym pięcioro kardynałów z Polski.
