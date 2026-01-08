W skrócie Papież Leon XIV apeluje o jedność i inkluzywność w Kościele katolickim.

Podczas szczytu w Watykanie papież podkreślił konieczność wdrożenia reform i kontynuowania działań papieża Franciszka.

Chce otworzyć Kościół na osoby LGBTQ+ i kobiety pragnące święceń.

Podczas trwającego dwudniowego szczytu w Watykanie Leon XIV zasygnalizował kardynałom katolickim z całego świata, że Kościół musi wdrożyć reformy, które przyciągną nowych wiernych.

Leon XIV powiedział, że Kościół będzie się rozwijał wyłącznie wtedy, gdy duchowni będą zapewniać wiernych o przesłaniu boskiej miłości do każdego. - Tylko miłość jest godna zaufania, tylko miłość jest wiarygodna - mówił papież.

Papież chce reformy w Kościele. "Jedność przyciąga"

Leon XIV poprosił w środę kardynałów o rady, na jakich priorytetach ich zdaniem powinien skupić się obecnie Kościół katolicki. W trakcie wspólnej dyskusji ustalono, że duchowni na całym świecie powinni unikać stwarzania podziałów, a zamiast tego przyjmować w objęcia wiary społeczności do tej pory z niej wykluczane.

Papież zasygnalizował tym samym, że będzie kontynuował działania zapoczątkowane przez zmarłego w kwietniu zeszłego roku papieża Franciszka.

Chodzi tu m.in. o walkę z konserwatywnymi kardynałami i uczynienie Kościoła bardziej "inkluzywną" przestrzenią m.in. dla osób homoseksualnych czy kobiet, które pragną przyjąć święcenia kapłańskie.

- Jedność przyciąga, podział rozprasza - dodał biskup Rzymu.

Leon XIV idzie w ślady Franciszka. Zapowiada zmiany

Papież podkreślił ponadto, że rola kardynałów i jego jako głowy Kościoła katolickiego nie polega na promowaniu osobistych planów i wywyższaniu się, ale na stworzeniu wspólnoty wiary dla każdego.

Jak przekazał agencji Reutera włoski naukowiec Massimo Faggioli z Trinity College w Dublinie, Leon XIV stara się tym samym "przekonać kardynałów, że muszą działać wspólnie, aby robić to, czego oczekują od nich katolicy".

- Myślę, że Leon będzie kontynuował trajektorię papieża Franciszka. Nie sądzę, żeby miał się od niej odwrócić - mówił ekspert.

W nadzwyczajnym dwudniowym konsystorzu w Watykanie uczestniczyli kardynałowie z całego świata, w tym pięcioro kardynałów z Polski.

Źródło: Reuters

