Przełomowe decyzje państw G20 tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Ogólnego ONZ, który odbywa się w Nowym Jorku w USA.

Kanadyjski premier Mark Carney oświadczył w niedzielę na platformie X, że "Kanada uznaje państwo palestyńskie".

Kanada uzna państwowość Palestyny

W komunikacie Carney napisał, że: "Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael".

Premier Kanady wskazał też, że Hamas terroryzował Izraelczyków oraz uciskał mieszkańców Gazy. Kanada domaga się od organizacji uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników, przytrzymywanych w Strefie Gazy, a także jej całkowitego rozbrojenia oraz braku wpływu na przyszły rząd w Palestynie.

Dodatkowo w oświadczeniu zauważono, że Izrael "nieustannie dąży do rozbudowy osiedli na Zachodnim Brzegu, co jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Ciągła agresja na Gazę doprowadziła do śmierci dziesiątek tysięcy cywilów, przesiedlenia ponad miliona osób i wywołała niszczycielski głód".

Palestyna. Kanada i Australia jednym głosem

Chwilę później premier Australii Anthony Albanese poinformował o uznaniu państwowości Palestyny i że jest to częścią skoordynowanych wysiłków podejmowanych wspólnie z Kanadą i Wielką Brytanią.

Premier Albanese w swoim oświadczeniu stwierdził, że: "Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa".

Jak dodał, władze Autonomii Palestyńskiej zobowiązały się wobec Australii do "przeprowadzenia demokratycznych wyborów oraz reform w dziedzinie finansów, zarządzania oraz edukacji".

Państwowość Palestyny. Wielka Brytania potwierdza

Decyzję o uznaniu państwowości Palestyny potwierdził w niedzielę także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

"Dzisiaj, aby ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz rozwiązanie dwupaństwowe, Wielka Brytania formalnie uznaje Państwo Palestyńskie" - czytamy w komunikacie na platformie X.

Jak zaznaczył szef brytyjskiego rządu, "nadzieja na rozwiązanie dwupaństwowe słabnie, ale nie możemy pozwolić, by ta nadzieja zgasła".

Starmer podkreślił, żeHamas nie powinien odgrywać żadnej roli w rządzeniu Palestyną oraz że Londyn rozszerzy sankcje wobec niego.

Starmer po raz pierwszy o uznaniu państwowości Palestyny poinformował w lipcu.

