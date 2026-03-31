W Niemczech ogłoszono konkurs na przygotowanie projektu pomnika poświęconego polskim ofiarom nazizmu i niemieckiej okupacji. Chodzi o budowę stałego monumentu, który zastąpi odsłonięty w ubiegłym roku tymczasowy pomnik.

Jak czytamy w ogłoszeniu konkursowym, opublikowanym po niemiecku i po polsku, pomnik ma dawać możliwość zbiorowego, indywidualnego bądź oficjalnego upamiętnienia. "Celem konkursu jest opracowanie przekonującego projektu pomnika, który posłuży jako podstawa dalszego planowania i realizacji" - napisano w ogłoszeniu.

Pomnikowi ma towarzyszyć łatwo dostępna informacja tłumacząca kontekst historyczny, tak aby przybliżyć odwiedzającym mało znane w Niemczech skutki niemieckiej okupacji w Polsce.

"Opłakujemy wasze ofiary"

W grudniu niemiecki Bundestag przyjął uchwałę, wzywającą rząd w Berlinie do szybkiego rozpoczęcia prac nad wzniesieniem w stolicy Niemiec stałego pomnika polskich ofiar wojny i niemieckiej okupacji.

Podczas debaty w parlamencie koordynator rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham mówił, że poprzez tę uchwałę Niemcy chcą powiedzieć: "Opłakujemy wasze ofiary i pamiętamy o nich oraz jesteśmy świadomi niemieckiej winy".

Pomnik ma stanąć naprzeciwko niemieckiego parlamentu - Bundestagu, w miejscu, w którym przed wojną stała Opera Krolla. To właśnie tam 1 września 1939 roku w historycznej mowie propagandowej Adolf Hitler ogłaszał rozpoczęcie inwazji na Polskę. Obecnie w miejscu tym stoi tymczasowym pomnik, tak zwany Kamień Pamięci.

Lata zastoju

Kamień Pamięci to efekt pata, jaki w ostatnich latach hamował budowę stałego monumentu.

Pomnika polskich ofiar wojny domagał się już w 2012 roku były minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski. W 2017 roku o monument upomniało się w apelu do Bundestagu blisko 80 osób z Niemiec - przyjaźni Polsce naukowcy, dyplomaci, politycy i ludzie kultury. Jednak w kolejnych latach niewiele się działo, dlatego zniecierpliwieni inicjatorzy apelu wzięli sprawę we własne ręce. Z pomocą władz miasta-landu Berlina i w nieco "partyzancki" sposób doprowadzili w czerwcu ubiegłego roku do ustawienia przed Bundestagiem tymczasowego głazu.

Ma on trzymać miejsce dla właściwego pomnika - przyznają w nieoficjalnych rozmowach.

Termin składania wniosków w konkursie mija 6 maja. Do udziału uprawnieni są profesjonalni artyści, grupy artystyczne oraz architekci. Na realizację pomnika przewidziano maksymalny budżet w wysokości 5 mln euro.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

Wojciech Szymański

Oryginalny artykuł można przeczytać tutaj.

