W skrócie 24-letnia Polka, aktywistka Laura Kwoczała-Alsubaih, została uwolniona z Libii i przebywa pod opieką polskiego konsula w Stambule.

Uwolnienie Polki było efektem działań polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz współpracy z sojusznikami i instytucjami libijskimi.

Kwoczała-Alsubaih była częścią konwoju humanitarnego do Strefy Gazy, który został zatrzymany przez siły wschodniej Libii pod zarzutem niedopełnienia procedur wjazdowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Wylądowała w Stambule cała i zdrowa i jest pod opieką konsula" - napisał w środę w mediach społecznościowych szef polskiego MSZ.

"Cieszę się, że ta historia ma swój happy end"

Podkreślił, że jest to "efekt wielotygodniowej pracy zespołu ministerstwa spraw zagranicznych". "Dziękuję też naszym sojusznikom, partnerom z UE i instytucjom libijskim" - dodał Radosław Sikorski.

Jednocześnie przypomniał, że "Libia to nadal niebezpieczny kraj". "Ponawiam apel o stosowanie się do ostrzeżeń MSZ" - podkreślił.

W kolejnym wpisie minister poinformował, że rozmawiał telefonicznie z uwolnioną Polką. "Cieszę się, że ta historia ma swój happy end. Zawsze robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom i obywatelkom bezpieczeństwo. Ale nie zawsze działamy w sprzyjających warunkach i nie nad wszystkim mamy kontrolę" - przekazał.

Rozwiń

Polka przetrzymywana w Libii uwolniona

Uwolniona Polka to 24-letnia Laura Kwoczała-Alsubaih, która wraz z innymi aktywistami zmierzała z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy w ramach Globalnego Konwoju Lądowego Sumud.

Informację o uwolnieniu kobiety potwierdził rzecznik inicjatywy Global Sumud Polska Rafał Piotrowski. - Zgodnie z moim stanem wiedzy Laura czuje się dobrze i jest zdeterminowana, by działać dalej na rzecz Palestyny - przekazał.

We wtorek agencja prasowa nieuznawanych na arenie międzynarodowej władz wschodniej Libii opublikowała oświadczenie o planowanym zwolnieniu wszystkich 10 członków konwoju humanitarnego - obywateli USA, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, USA, Argentyny, Tunezji i Polski. Tego samego dnia profil Global Sumud Flotilla na platformie X podał, że pierwsi z grona zatrzymanych - Tunezyjczyk, dwoje Włochów i Urugwajczyk z włoskim paszportem - bezpiecznie dotarli do Tunisu.

Konwój z pomocą humanitarną zatrzymany w Libii

Informacja o zatrzymaniu w Libii 24-letniej Polki pojawiła się 25 maja. "24-letnia Laura Kwoczała brała udział w cywilnym Globalnym Konwoju Lądowym Sumud, wiozącym pomoc do Gazy, gdy wraz z dziewięcioma działaczami została zatrzymana przez siły wschodniej Libii w punkcie kontrolnym 24 maja o godz. 15.59 czasu wschodnioeuropejskiego" - przekazał wówczas w mediach społecznościowych polski oddział organizacji Global Sumud.

Jak wyjaśniono, aktywiści udali się tam, aby negocjować z siłami samozwańczego przywódcy wschodniej Libii, generała Chalify Haftara bezpieczeństwo przejazdu misji humanitarnej do Gazy. Oprócz Polki wśród zatrzymanych byli obywatele: Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Portugalii, Tunezji i Włoch.

Organizacja podkreślała, że wszystkie te osoby są cywilami - lekarzami i obrońcami praw człowieka, którzy chcieli dostarczyć pomoc humanitarną i okazać solidarność z narodem palestyńskim.

Po zatrzymaniu aktywistów władze wschodniej Libii twierdziły, że osoby te "wkroczyły na terytorium Libii (...) bez dopełnienia procedur prawnych i uzyskania wymaganych zezwoleń niezbędnych do wjazdu i przemieszczania się przez oficjalnie zatwierdzone libijskie przejścia graniczne i trasy".





Siemoniak w "Graffiti" o nieobecności Zełenskiego: To dobra decyzja Polsat News