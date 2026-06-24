Przełom ws. Polki więzionej w Libii. Szef MSZ przekazał nowe informacje

Dawid Kryska

Dawid Kryska

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Radosław Sikorski poinformował o uwolnieniu 24-letniej polskiej aktywistki, która była przetrzymywana w Libii. "Wylądowała w Stambule cała i zdrowa i jest pod opieką konsula" - przekazał minister spraw zagranicznych.

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Radosław Sikorski przemawia przy mównicy na tle ścianki z godłem Polski i napisem Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Szef MSZ Radosław SikorskiZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • 24-letnia Polka, aktywistka Laura Kwoczała-Alsubaih, została uwolniona z Libii i przebywa pod opieką polskiego konsula w Stambule.
  • Uwolnienie Polki było efektem działań polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz współpracy z sojusznikami i instytucjami libijskimi.
  • Kwoczała-Alsubaih była częścią konwoju humanitarnego do Strefy Gazy, który został zatrzymany przez siły wschodniej Libii pod zarzutem niedopełnienia procedur wjazdowych.
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"Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Wylądowała w Stambule cała i zdrowa i jest pod opieką konsula" - napisał w środę w mediach społecznościowych szef polskiego MSZ.

"Cieszę się, że ta historia ma swój happy end"

Podkreślił, że jest to "efekt wielotygodniowej pracy zespołu ministerstwa spraw zagranicznych""Dziękuję też naszym sojusznikom, partnerom z UE i instytucjom libijskim" - dodał Radosław Sikorski.

Jednocześnie przypomniał, że "Libia to nadal niebezpieczny kraj". "Ponawiam apel o stosowanie się do ostrzeżeń MSZ" - podkreślił.

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W kolejnym wpisie minister poinformował, że rozmawiał telefonicznie z uwolnioną Polką. "Cieszę się, że ta historia ma swój happy end. Zawsze robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom i obywatelkom bezpieczeństwo. Ale nie zawsze działamy w sprzyjających warunkach i nie nad wszystkim mamy kontrolę" - przekazał.

Polka przetrzymywana w Libii uwolniona

Uwolniona Polka to 24-letnia Laura Kwoczała-Alsubaih, która wraz z innymi aktywistami zmierzała z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy w ramach Globalnego Konwoju Lądowego Sumud. 

Informację o uwolnieniu kobiety potwierdził rzecznik inicjatywy Global Sumud Polska Rafał Piotrowski. - Zgodnie z moim stanem wiedzy Laura czuje się dobrze i jest zdeterminowana, by działać dalej na rzecz Palestyny - przekazał.

We wtorek agencja prasowa nieuznawanych na arenie międzynarodowej władz wschodniej Libii opublikowała oświadczenie o planowanym zwolnieniu wszystkich 10 członków konwoju humanitarnego - obywateli USA, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, USA, Argentyny, Tunezji i Polski. Tego samego dnia profil Global Sumud Flotilla na platformie X podał, że pierwsi z grona zatrzymanych - Tunezyjczyk, dwoje Włochów i Urugwajczyk z włoskim paszportem - bezpiecznie dotarli do Tunisu.

Konwój z pomocą humanitarną zatrzymany w Libii

Informacja o zatrzymaniu w Libii 24-letniej Polki pojawiła się 25 maja. "24-letnia Laura Kwoczała brała udział w cywilnym Globalnym Konwoju Lądowym Sumud, wiozącym pomoc do Gazy, gdy wraz z dziewięcioma działaczami została zatrzymana przez siły wschodniej Libii w punkcie kontrolnym 24 maja o godz. 15.59 czasu wschodnioeuropejskiego" - przekazał wówczas w mediach społecznościowych polski oddział organizacji Global Sumud.

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Jak wyjaśniono, aktywiści udali się tam, aby negocjować z siłami samozwańczego przywódcy wschodniej Libii, generała Chalify Haftara bezpieczeństwo przejazdu misji humanitarnej do Gazy. Oprócz Polki wśród zatrzymanych byli obywatele: Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Portugalii, Tunezji i Włoch.

Organizacja podkreślała, że wszystkie te osoby są cywilami - lekarzami i obrońcami praw człowieka, którzy chcieli dostarczyć pomoc humanitarną i okazać solidarność z narodem palestyńskim.

Po zatrzymaniu aktywistów władze wschodniej Libii twierdziły, że osoby te "wkroczyły na terytorium Libii (...) bez dopełnienia procedur prawnych i uzyskania wymaganych zezwoleń niezbędnych do wjazdu i przemieszczania się przez oficjalnie zatwierdzone libijskie przejścia graniczne i trasy".

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