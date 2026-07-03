W skrócie Prokuratura z Monako zidentyfikowała osobę podejrzaną o zamach bombowy, w którym ranny został ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew.

Z doniesień medialnych wynika, że była to kobieta udająca mężczyznę. Władze potwierdziły wydanie wobec niej nakazu aresztowania oraz objęcie czerwoną notą Interpolu, jednocześnie wszczynając postępowanie w sprawie m.in. usiłowania zabójstwa.

Eksplozja miała miejsce przed budynkiem mieszkalnym w Monako, raniąc trzy osoby, w tym Jermołajewa, a szef rządu określił zdarzenie jako prawdopodobny akt terrorystyczny.

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Prokuratura z Monako potwierdziła w czwartek, że zidentyfikowała podejrzanego w sprawie zamachu bombowego, w wyniku którego poważnie ranny został ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew.

"Wydano nakaz aresztowania podejrzanego, który od dzisiejszego [2 lipca - red.] wieczora będzie objęty czerwoną notą Interpolu" - podali śledczy.

Zamach w Monako. Śledczy dotarli do nagrań z monitoringu i zidentyfikowali podejrzaną

Francuski dziennik "Le Figaro" oraz stacja BFMTV poinformowały z kolei, że podejrzaną jest prawdopodobnie kobieta, która "próbowała udawać mężczyznę". Z zarejestrowanego przez kamery monitoringu nagrania wynika, że w trakcie ataku miała na sobie czarną czapkę rybacką.

Doniesień tych nie potwierdził jednak monakijski prokurator generalny Stephane Thibault. Zapowiedział jednak na piątek organizację konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze ustalenia.

Thibault jednocześnie pochwalił policję z Monako i "skuteczną międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania przestępczości, zarówno policyjnej, jak i sądowej", dzięki której udało się "w wyjątkowo krótkim czasie zidentyfikować osobę podejrzaną o przeprowadzenie ataku".

Prokurator ponadto potwierdził, że wszczęto postępowanie sądowe w sprawie usiłowania zabójstwa oraz kilku innych zarzutów. Sprawę powierzono trzem sędziom śledczym.

Eksplozja w Monako. Ranne trzy osoby, wśród nich ukraiński oligarcha

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w poniedziałek tuż przed godziną 21. Ładunek wybuchowy został podłożony przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy ks. Louisa Frolli, nieopodal granicy z Francją.

Policja przekazała, że w paczce, która eksplodowała, znajdowały się gwoździe i śrut. Wśród poszkodowanych znalazła się para w wieku 50-60 lat oraz 13-letni chłopiec. Media szybko powiązały atak ze wspomnianym Wadimem Jermołajewem.

Mężczyzna otrzymał obywatelstwo cypryjskie w 2019 roku, cztery lata później został objęty ukraińskimi sankcjami. Jak donosiły media, decyzję podjęto w związku z prowadzeniem przez Jermołajewa interesów na okupowanym przez Rosję Krymie.

Prokurator Stephane Thibault ujawnił, że Jermołajew mieszka w Monako od co najmniej 2021 roku. Na terenie kraju nie toczy się przeciwko niemu żadne śledztwo. Nie jest on też poszukiwany przez zagraniczne władze.

Szef rządu Monako Christophe Mirmand, odnosząc się do zdarzenia, oświadczył, że prawdopodobnie doszło do ataku terrorystycznego. Dodał ponadto, że według jego wiedzy "to pierwszy raz w historii, kiedy w księstwie doszło do takiego czynu".

Źródło: AFP





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