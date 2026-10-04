W skrócie Szczątki samolotu z transportem medycznym, który zaginął w trakcie lotu z Bermudów do Bostonu, zostały odnalezione u wybrzeży Nantucket w stanie Massachusetts.

Na pokładzie znajdowało się sześć osób, w tym czterech obywateli Kanady i dwóch obywateli Bermudów, które wciąż są poszukiwane.

Służby kontynuują działania poszukiwawcze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała Straż Przybrzeżną wczesnym rankiem w sobotę, że straciła kontakt z samolotem Gulfstream G100 o numerze rejestracyjnym C-GRJP - poinformowała Straż Przybrzeżna w komunikacie prasowym.

"Ekipy poszukiwawcze Straży Przybrzeżnej zlokalizowały pole szczątków, które potwierdzono jako powiązane z zaginionym samolotem" - poinformowano następnie w komunikacie cytowanym przez agencję AFP.

Jak dodano, załogi kontynuują poszukiwania sześciu osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu.

Samolot zaginął nad Atlantykiem. Pilot sygnalizował problemy

Straż Przybrzeżna doprecyzowała, że na pokładzie samolotu znajdowało się czterech obywateli Kanady i dwóch obywateli Bermudów.

Jak przypomina AFP, samolot należący do kanadyjskiej firmy Latitude Air Ambulance zaginął około godziny 1.30 nad ranem (17.30 czasu polskiego) - wynika z informacji przekazanych agencji przez rzecznika firmy Clarence Togeretza.

- Na pokładzie samolotu znajdowało się dwóch pilotów, dwóch członków personelu medycznego, jeden pacjent i członek rodziny - powiedział Togeretz.

Według danych z FlightAware Gulfstream przed zaginięciem maszyna gwałtownie obniżyła wysokość, a pilot miał zgłaszać problemy elektryczne. Z nagrań audio, do których dotarły zagraniczne media, wynika, że kontroler lotów usiłował ustalić w rozmowie z pilotem, na czym polega problem, lecz komunikacja była utrudniona, a po chwili kontakt zupełnie się urwał.

Jak podaje AFP, powołując się na oficjalne dane przewoźnika, firma dysponuje flotą 10 samolotów, które świadczą usługi repatriacji i ewakuacji medycznej, umożliwiając ludziom powrót do domu z dowolnego miejsca na świecie.

Straż Przybrzeżna poinformowała, że poszukiwania będą kontynuowane. Nowe informacje mają zostać przekazane podczas podsumowującej konferencji prasowej.

Źródło: AFP



