W skrócie Ukraina zakończyła naprawę rurociągu Przyjaźń po rosyjskim ataku, co ogłosił Wołodymyr Zełenski.

Zełenski zaznaczył, że wznowienie działań rurociągu łączy z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy i wezwał do dalszej dywersyfikacji dostaw energii do Europy.

Peter Magyar oświadczył, że Budapeszt oczekuje natychmiastowego wznowienia tranzytu ropy oraz wywiązania się Rosji z kontraktów dostawczych.

Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, żeUkraina zakończyła naprawę rurociągu Przyjaźń.

"Zgodnie z ustaleniami z Unią Europejską, Ukraina wykonała prace remontowe na odcinku rurociągu "Przyjaźń", który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku" - czytamy w komunikacie na platformie X.

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednak, że nikt obecnie nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu się nie powtórzą.

"Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do wznowienia pracy systemu rurociągu i sprzętu" - oznajmił.

Wsparcie dla Ukrainy. Komunikat Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski na platformie X zaznaczył, że wznowienie prac rurociągu łączy z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, który już został zatwierdzony przez Radę Europejską. I mamy nadzieję, że partnerzy podejmą odpowiednie kroki również w sprawie klastrów dla Ukrainy - my już wykonaliśmy naszą część pracy przy pierwszych klastrach.

"Poza tym warto kontynuować systematyczny sankcyjny nacisk na Rosję za tę wojnę oraz prace nad dalszą dywersyfikacją dostaw nośników energii do Europy. Europa musi być niezależna od tych, którzy próbują ją zniszczyć lub osłabić. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - napisał Zełenski.

W swoim wpisie prezydent Ukrainy przekazał, iż przygotowuje spotkanie w formacie energetycznego "Ramsteina" i musimy przyspieszyć uzyskanie niezbędnego finansowania na prace restauracyjne, a także budowę ochrony obiektów energetycznych.

Węgry. Presja polityczna na wznowienie tranzytu

Wcześniej głos ws. przesyłu ropy zabrał lider węgierskiej sceny politycznej Peter Magyar, który wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do pilnego przywrócenia tranzytu surowca. Zapowiedział, że po objęciu stanowiska premiera odblokuje unijną pomoc dla Kijowa, jeśli dostawy zostaną wznowione.

Magyar podkreślił, że jeśli ukraiński odcinek rurociągu jest gotowy, powinien zostać ponownie uruchomiony zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Jednocześnie zaznaczył, że Budapeszt oczekuje również wywiązania się Rosji z kontraktów dostawczych.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca.

