Według świadka, na którego powoływała się agencji Reuters, w czwartek po południu zauważono samolot rządowy Stanów Zjednoczonych odlatujący z międzynarodowego lotniska w Hawanie. Stało się to kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że "będzie rozmawiać" ze stroną kubańską.

Samolot USA na Kubie. Na pokład wsiadło kilka osób

Z relacji wynika, że na pokład niebiesko-białej maszyny wsiadło kilka osób wraz z bagażami. Odlot nastąpił około 14:45 czasu miejscowego (20:45 w Polsce).

Potem pojawiło się potwierdzenie ze strony rządu Kuby. W oświadczeniu podano, że delegacja USA pod przewodnictwem dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a spotkała się w Hawanie z urzędnikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kuby.

"Stany Zjednoczone powinny znieść blokadę Kuby, zamiast oferować pomoc wyspie, która zmaga się z problemami" - oświadczył prezydent Miguel Díaz-Canel. W kraju coraz częściej występują przerwy w dostawie prądu.

"Szkody można by złagodzić w znacznie prostszy i szybszy sposób poprzez zniesienie lub złagodzenie blokady, ponieważ wiadomo, że sytuacja humanitarna jest wynikiem zimnej kalkulacji i celowego działania" - napisał w serwisie X Díaz-Canel.

Dodał jednak, że gdyby Waszyngton wykazał "prawdziwą chęć" udzielenia pomocy, "nie napotkałby żadnych przeszkód ani niewdzięczności ze strony Kuby".

Blokada Kuby. USA proponują 100 milionów dolarów

Sekretarz stanu USA Marco Rubio deklarował pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych w wysokości 100 milionów dolarów pod warunkiem, że dystrybucją środków zajmie się Kościół katolicki, z pominięciem rządu.

Kryzys energetyczny na Kubie pogłębia się od stycznia, kiedy to Stany Zjednoczone nałożyły blokadę dostaw paliw na wyspę, głównie z Wenezueli. W tym czasie do kraju przybył zaledwie jeden rosyjski tankowiec, a przerwy w dostawach prądu i niedobory energii stały się normą.

Przedstawiciele władz kubańskich twierdzą, że rezerwy ropy naftowej, dostarczone przez Rosję, wyczerpały się. Kubę zamieszkuje 9,6 miliona osób.

- Upały wciąż się nasilają, a skutki blokady naprawdę wyrządzają nam poważne szkody, ponieważ wciąż nie otrzymujemy paliwa - mówił w państwowej telewizji kubański minister energetyki Vicente de la O Levy.

Przedstawiciele obu krajów potwierdzili na początku roku, że prowadzą rozmowy, jednak negocjacje załamały się z powodu blokady paliwowej wprowadzonej przez USA. Kilka dni temu Donald Trump oświadczył, że Waszyngton i Hawana "będą rozmawiać".

Trump wywierał presję na kraj od czasu powrotu do Białego Domu. Groził, że Kuba "będzie następna", po tym jak w styczniu siły amerykańskie pojmały Nicolasa Maduro, przywódcę Wenezueli i długoletniego sojusznika Kuby.

W środę w Hawanie wybuchły masowe protesty. Demonstranci uderzali w garnki i patelnie, wykrzykując: "włączcie światła". Przerwy w dostawie prądu w niektórych częściach miasta trwają 24 godziny lub nawet dłużej.

Dane zebrane przez agencję AFP wskazują, że we wtorek jednocześnie 65 procent terytorium Kuby borykało się z przerwami w dostawach prądu.

