Przełom w sprawie ekshumacji. Ukraina podjęła decyzję, "ogromne znaczenie"

W skrócie Ukraina zezwoliła na ekshumacje szczątków polskich ofiar na Wołyniu oraz we Lwowie, umożliwiając przeprowadzenie prac w kilku miejscach.

Decyzje o udzieleniu zezwoleń dotyczą m.in. pochówków żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku oraz mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, a także selekcji i analizy DNA szczątków 60 żołnierzy pochowanych w Mościsku.

Zgoda na ekshumacje wynika z wniosku polskich władz po odkryciu nowych masowych grobów przez archeologów w maju.

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"Dzisiaj na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych podjęto decyzję o udzieleniu zezwoleń na ekshumację ofiar w Galicji i na Wołyniu" - napisał Ołeksandr Ałfiorow na Facebooku.

Ukraina wyraziła zgodę na ekshumacje polskich ofiar

Jak dodał, pozwolenie dotyczy szczątków na terenie "dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku".

"Chodzi także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka (obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego), którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku" - wskazał.

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Dodatkowo komisja opowiedziała się za "reekshumacją w celu przeprowadzenia selekcji i analizy DNA szczątków 60 polskich żołnierzy, ponownie pochowanych w latach 2015-2016 na cmentarzu w Mościsku w obwodzie lwowskim".

Ekshumacje na Wołyniu. Jest przełom

"Dziękuję wszystkim członkom Komisji za poparcie tych ważnych decyzji. Mają ogromne znaczenie dla stosunków polsko-ukraińskich i są logiczną kontynuacją dialogu o udzielaniu lustrzanych zezwoleń w Ukrainie i Polsce" - podkreślił Ałfiorow.

Szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił następnie, że dialog ws. ekshumacji został rozpoczęty w 2022 roku i jest kontynuowany przez Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego.

Zgoda na ekshumacje została wydana na wniosek polskich władz, złożony po odkryciu w maju przez archeologów kolejnych masowych grobów ofiar rzezi wołyńskiej. Część odnalezionych pochówków znajduje się kilka metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne.





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