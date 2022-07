Dla liczącej nieco ponad dwa miliony obywateli Słowenii to prawdziwy przełom. To niewielkie europejskie państwo stało się w piątek 32. krajem na świecie, które wprowadza równość małżeńską oraz daje zielone światło na adopcję dzieci przez pary tej samej płci.

Swoją decyzję słoweński trybunał opublikował na oficjalnej stronie internetowej. Uznał tym samym obowiązujące do tej pory przepisy za "niedopuszczalną dyskryminację" par jednopłciowych.

Długa droga do orzeczenia TK

Zanim społeczność LGBT w Słowenii mogła ostatecznie obwieścić sukces, musiało minąć wiele lat. Związki partnerskie próbowano wprowadzić już w 1996 roku, jednak parlament ostatecznie odrzucił ten projekt. Częściowo udało się to dziesięć lat później, gdy partnerom tej samej płci pozwolono na rejestrację związku i przyznano część praw.

Po pięciu latach od przyjęcia tamtego rozporządzenia ustanowiono nowy kodeks rodzinny, dzięki któremu adopcja biologicznego dziecka partnera w parach jednopłciowych stała się możliwa. Zarówno małżeństwa tych par, jak i adopcja dzieci niespokrewnionych z żadnym z partnerów wciąż nie były dozwolone.

Minęło kolejnych pięć lat, by tym razem już oficjalnie wprowadzić termin związków partnerskich do systemu prawnego Słowenii. Wciąż jednak osoby tej samej płci, będące w takich związkach, nie mogły liczyć na podobne traktowanie przez państwowe urzędy, co tradycyjne pary stanowiące związek małżeński.

Małżeństwo jest równe dla wszystkich

Krokiem do polepszenia losu społeczności LGBT w Słowenii okazało się zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przez dwie pary braku możliwości zawarcia ślubu oraz przygarnięcia dzieci pod opiekę. Po zbadaniu wniosku, TK orzekł 8 lipca, że zakaz małżeństw dla osób tej samej płci jest przejawem dyskryminacji - a to przeczy konstytucyjnej idei... zakazującej dyskryminacji.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie pomniejsza znaczenia instytucji małżeństwa tradycyjnego jako związku życiowego męża i żony i nie zmienia warunków ani skutków zawarcia małżeństwa między osobami różnej płci. Oznacza to jedynie, że od teraz oprócz partnerów heteroseksualnych mogą zawierać małżeństwa również partnerzy tej samej płci Trybunał konstytucyjny w Słowenii

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza tuż po informacji o werdykcie słoweńskiego TK zdecydowało się na wyjaśnienie, co konkretnie oznacza ten wyrok. Zdaniem stowarzyszenia małżeństwo definiowane jako związek heteroseksualny nie może być wytłumaczeniem dla braku równości małżeńskiej par tej samej płci.

Z drugiej strony pozwolenie jednopłciomym parom na zawieranie małżeństwa "nie umniejsza wagi tradycyjnego małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny". A co za tym idzie, każdy związek małżeński będzie tak samo ważny dla urzędnika państwowego.

Adopcja dzieci przez pary tej samej płci

Jednak sędziowie Trybunału nie orzekali jedynie ws. małżeństw. Ich zdaniem nadanie znaku równości między małżeństwami par mieszanych i jednopłciowych byłoby niepełne, gdyby nie "zrównanie ich pozycji prawnej także w zakresie przysposobienia wspólnego".

Dzięki przełomowemu orzeczeniu Słoweńcy tej samej płci żyjący w związku partnerskim (który został sformalizowany - red.), będą mogli adoptować dziecko w ten sam sposób i na tych samych zasadach, co pary heteroseksualne po ślubie.

W uzasadnieniu decyzji członkowie trybunału podkreślali, że najważniejsza powinna być szansa dziecka na adopcję - a ta była ograniczana przez dotychczasowe przepisy.

Słowenia w legalizacji małżeństw jednopłciowych dołączyła do takich krajów jak: Hiszpania, Francja, Belgia, Finlandia, Estonia, Austria i Irlandia. Prekursorem na naszym kontynencie w umożliwieniu ślubu parom tej samej płci była Holandia. Nowe prawo ustanowiono tam już w 2010 roku.