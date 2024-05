Art. 7 wobec Polski. Pierwsza reakcja z Warszawy: Przywracamy praworządność

- Wpisuje się to w plan działań zaprezentowany w lutym przez polski rząd. Polska wprowadziła szereg reform prawnych i nieprawnych, aby zająć się kwestią niezależności wymiaru sprawiedliwości. Uznała prymat prawa unijnego i zobowiązała się do wdrożenia wszystkich odpowiednich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - powiedział.

KE ws. art 7 wobec Polski. Rząd starał się o zakończenie procedury

- Mam osobiście takie marzenie , nie wiem czy to się uda, ale zawsze warto mieć marzenia, żebyśmy może jak będziemy świętowali 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE 1 maja 2024 r., to nie będzie nad nami ciążył art. 7., stawiający nas w takiej sytuacji i w takiej pozycji, która jest nieuprawniona z punktu widzenia tego wszystkiego, co w Polsce chcielibyśmy osiągnąć - mówił pod koniec stycznia minister sprawiedliwości po rundzie rozmów z komisarzami Didierem Reyndersem oraz Verą Jourovą.

Wypowiedzi w podobnym tonie jak ministra sprawiedliwości płynęły także z ust ministra ds. europejskich . Adam Szłapka przekazał we wtorek w Brukseli, że liczy na zakończenie procedury z art. 7. przeciwko Polsce jeszcze podczas trwania prezydencji belgijskiej w Radzie UE, czyli do końca czerwca.

- W naszym przypadku procedura została zapoczątkowana przez Komisję, więc zobaczymy, czy będzie to wycofane przez Komisję, czy głosowane na Radzie. Trudno mi jest powiedzieć. Na razie mówimy o sytuacji, na którą mamy nadzieję. My robimy swoje i z całą pewnością będziemy podkreślać to, co już zrobiliśmy. Z tego, co rozmawiam z naszymi partnerami, wszyscy są dobrej myśli - dodał polityk.