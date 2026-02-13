W skrócie Siostra Kim Dzong Una pozytywnie oceniła oświadczenie południowokoreańskiego ministra ds. zjednoczenia dotyczące incydentu z naruszeniem granicy przez drony.

Rząd Korei Południowej zadeklarował opracowanie i wdrożenie środków zapobiegawczych, by uniknąć podobnych incydentów w przyszłości.

Agencje informacyjne określają reakcję Kim Jo Dzong jako potencjalny pozytywny zwrot w relacjach między Koreą Północną a Południową.

- Doceniam to jako całkiem rozsądne zachowanie - stwierdziła członkini Komisji Spraw Państwowych Korei Północnej Kim Jo Dzong w oświadczeniu cytowanym przez reżimową agencję informacyjną KCNA.

Siostra Kim Dzong Una odniosła się w ten sposób do wtorkowego przemówienia południowokoreańskiego ministra ds. zjednoczenia Chung Dong-younga, podczas którego ubolewał nad incydentem, który miał miejsce na początku stycznia na granicy obu krajów.

Przypomnijmy, przed miesiącem Pjongjang poinformował, że granica Korei Północnej została naruszona przez drony wyposażone w sprzęt szpiegowski, które nadlecieć miały z sąsiadującego z nią kraju.

Seul wszczął śledztwo, które wykazało, że sprawcami incydentu byli trzej obywatele Korei Południowej, w tym około 30-letni student mający powiązania z wojskowym wywiadem. Pjongjang informował, że do podobnego zdarzenia doszło również we wrześniu zeszłego roku.

W czasie wtorkowego wystąpienia, które zorganizowano podczas odprawianej w seulskiej katedrze mszy świętej w intencji pojednania narodowego i jedności, Chung Dong-young wzywał do "wzajemnego uznania i pokojowego współistnienia między obiema Koreami".

- Wyrażam głębokie ubolewanie w stosunku do Korei Północnej z powodu niedawnego nieostrożnego wtargnięcia drona - mówił.

W swoim oświadczeniu Kim Jo Dzong stwierdziła, że incydent ze stycznia stanowił "poważne naruszenie suwerenności". Przestrzegła też sąsiedni kraj przed podobnymi sytuacjami w przyszłości, zapewniając, że wywołać mogą one "straszną reakcję".

W odpowiedzi na komunikat siostry Kim Dzong Una południowokoreańskie Ministerstwo ds. Zjednoczenia wydało kolejne oświadczenie, w którym zobowiązało się do podjęcia natychmiastowych działań, by zapobiec przyszłym naruszeniom granicy.

- Aby zapobiec podobnym przypadkom, resort opracuje środki zapobiegawcze i wdroży je natychmiast - zapewnił rzecznik ministerstwa, Yoon Min-ho.

Dodał, że słowa Kim Jo Dzong odczytywane są jako "sygnał Północy o potrzebie wspólnych wysiłków międzykoreańskich", które mają na celu złagodzenie napięcia na Półwyspie Koreańskim.

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap wskazuje, że przesłanie Kim Jo Dzong postrzegane jest powszechnie jako "pozytywny zwrot" w stosunkach między państwami. Przypomina też, że administracja urzędującego prezydenta Lee Jae Myunga od samego początku dąży do wznowienia dialogu z Pjongjangiem i pokoju.

Źródło: Yonhap

