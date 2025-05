Przed złożeniem podpisu Merz zapowiedział, że nowy rząd, jeżeli zostanie wybrany przez Bundestag, przystąpi natychmiast do pracy, aby "zmieniać Niemcy na lepsze".

Koalicjanci podali wcześniej do publicznej wiadomości swoich kandydatów na stanowiska ministerialne. Wicekanclerzem i ministrem finansów będzie przewodniczący SPD Lars Klingbeil . Tekę ministra spraw zagranicznych dostanie Johann Wadephul z CDU , a resort spraw wewnętrznych czołowy polityk CSU Alexander Dobrindt . Ministrem obrony pozostanie socjaldemokrata Boris Pistorius , obecnie najpopularniejszy niemiecki polityk.

Negocjacje podjęte przez trzy ugrupowania po wyborach do Bundestagu zakończyły się na początku kwietnia. Umowę zaakceptowali następnie wszyscy koalicjanci . W internetowym referendum zorganizowanym przez SPD wśród wszystkich członków partii 84 proc. uczestników poparło porozumienie. Głównymi zadaniami zapisanymi w liczącej 146 stron umowie są przezwyciężenie kryzysu gospodarczego oraz walka z nielegalną imigracją.

Niemiecka gospodarka od trzech lat jest w recesji. Zapowiedziane przez nowy rząd ulgi podatkowe dla przedsiębiorców mają przyczynić się do ożywienia gospodarczego. Liczba osób ubiegających się o azyl spada, jednak obywatele Niemiec uważają, że jest ona nadal zbyt wysoka. W 2024 roku wnioski o azyl złożyło blisko 230 tys. cudzoziemców, o 100 tys. mniej niż rok wcześniej. Problemem są też nielegalni imigranci, dlatego nowy rząd zapowiedział zaostrzenie kontroli oraz odsyłanie z granicy osób, które nie posiadają dokumentów uprawniających do wjazdu do Niemiec. Koalicjanci zapowiedzieli też zacieśnienie relacji z Polską i ożywienie trójstronnej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.