I nawet jeśli ten wirus wytworzy kolejne agresywne mutacje , to dzięki technologii mRNA będzie można znów wyprodukować dokładnie dopasowane do nich szczepionki . Wyróżniona ostatnio Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny technologia potrafi jednak znacznie więcej.

Szczepionki przeciw rakowi na horyzoncie? Pomóc może mRNA

Gdyby udało się opracować szczepionkę na określone rodzaje raka, spełniłoby się jedno z marzeń ludzkości. - Badania nad szczepionkami na raka trwają już od 20 lat. Ale najnowsze postępy są ogromne - mówi Zehnder. - Podczas pandemii zebraliśmy wiele doświadczeń, a sztuczna inteligencja jest już tak dobrze rozwinięta, że rozwiązuje wiele problemów z programowaniem mRNA - podkreśla szef Curavac w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag".

Szczepionki na raka pobudzają układ odpornościowy do zwalczania komórek nowotworowych przez sam organizm. W raku śmiertelne jest to, że cały czas rośnie. Szczepionka ma zakończyć ten wzrost, nawet jeśli dojdzie już do przerzutów. Rak stałby się wtedy chorobą przewlekłą, z którą będzie można żyć jeszcze przez dziesiątki lat. Rak nie będzie już wyrokiem śmierci.