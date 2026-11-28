W skrócie Binjamin Netanjahu zaproponował opozycji utworzenie rządu jedności narodowej z rotacyjnym stanowiskiem premiera dla Gadiego Eizenkota.

Liderzy opozycji Jair Lapid i Jair Golan ostro skrytykowali propozycję Netanjahu, nazywając go oszustem i wzywając do szanowania woli wyborców.

Propozycja wywołała również sprzeciw wewnątrz dotychczasowej koalicji Netanjahu, gdzie politycy zarzucili premierowi hipokryzję.

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Netanjahu, który od tygodni apeluje o utworzenie rządu jedności narodowej, we wpisie na platformie X po raz pierwszy zadeklarował gotowość do tymczasowego ustąpienia ze stanowiska. Nie sprecyzował jednak, jak długo Eizenkot miałby kierować rządem. Tłumaczył, że skala zagrożeń dla bezpieczeństwa Izraela skłania go do ustępstw i zaapelował o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji.

Z kolei jeden z liderów opozycyjnej partii Razem Jair Lapid na X nazwał Netanjahu "notorycznym oszustem, który oszukał każdego partnera i złamał każde porozumienie". Podkreślił, że negocjacje w sprawie poszerzenia gabinetu Eizenkota mogą się rozpocząć dopiero po jego zaprzysiężeniu.

"Dość sztuczek i trików. Netanjahu przegrał. Naszym obowiązkiem jest uszanowanie woli wyborców" - oświadczył na X przewodniczący opozycyjnej partii Demokraci Jair Golan.

Izrael. Fala krytyki po propozycji Binjamina Netanjahu

Propozycja spotkała się również z krytyką w obozie dotychczasowych koalicjantów Netanjahu. Jeden z czołowych polityków ultraortodoksyjnej partii Zjednoczony Judaizm Tory zarzucił premierowi hipokryzję i gotowość do porzucenia ugrupowań religijnych, by za wszelką cenę utrzymać swoją partię u władzy - podał portal dziennika "Israel Ha-Jom".

Jak przypomniał portal Ynet, lider innej opozycyjnej partii Nasz Dom Izrael Awigdor Liberman już wcześniej ostrzegał, że Netanjahu może wykorzystać rozmowy o rotacji do przeciągania negocjacji koalicyjnych, a następnie doprowadzić do przedterminowych wyborów, pozostając premierem.

Stanowisko premiera rotacyjnego ustanowiono w Izraelu w 2020 r. na potrzeby porozumienia o rotacji między Netanjahu a Benim Gancem. Do rotacji ostatecznie nie doszło, ponieważ koalicja rozpadła się w wyniku sporu o budżet. Ganc oskarżał wówczas Netanjahu o celowe blokowanie jego uchwalenia, by uniknąć przekazania władzy.

Wybory parlamentarne z 27 października nie przyniosły rozstrzygnięcia. Ani blok partii skupionych wokół Netanjahu, ani blok pod przywództwem Eisenkota nie uzyskał większości w 120-osobowym Knesecie.

Negocjacje koalicyjne prowadzone przez Eizenkota, któremu prezydent Icchak Hercog powierzył misję sformowania rządu, nie przyniosły dotąd przełomu.

Podczas konsultacji z prezydentem Eizenkota na stanowisko premiera zarekomendowały ugrupowania reprezentujące łącznie 67 posłów, w tym obie listy arabskie. Netanjahu otrzymał poparcie 46 parlamentarzystów.

Mimo uzyskania rekomendacji większości parlamentarzystów Eizenkot nie ma zapewnionego poparcia pozwalającego na powołanie rządu. Rekomendacja kandydata na premiera nie oznacza bowiem zobowiązania do wejścia do jego koalicji.



