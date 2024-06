Stwardnienie rozsiane a układ odpornościowy. Naukowcy odkryli ważny związek

Badania prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat sugerują, że wirus EBV może mieć związek z chorobą neurologiczną - stwardnieniem rozsianym. Teraz naukowcy z University of Birmingham wykazali, że choroba może być w większym niż sądzono stopniu spowodowana "błędnym ukierunkowaniem" układu odpornościowego przez krzyżową reakcję, która prowadzi do atakowania układu nerwowego.

Naukowcy przeprowadzili badania próbek krwi pobranych od osób chorych na stwardnienie rozsiane, a także osób zdrowych zakażonych wirusem EBV oraz osób wracających do zdrowia po mononukleozie zakaźnej, spowodowanej niedawną infekcją EBV.

Stwardnienie rozsiane ma związek z wirusem EBV. Kluczowe działanie limfocytów

Drugim ważnym odkryciem było to, że te reagujące krzyżowo limfocyty T można znaleźć zarówno u osób chorych na stwardnienie rozsiane, jak i u zdrowych. To zaś sugeruje, że różnice w funkcjonowaniu tych komórek odpornościowych mogą wyjaśniać, dlaczego niektóre osoby zapadają na stwardnienie rozsiane po zakażeniu wirusem EBV.

- Odkrycie związku między wirusem Epsteina-Barr a stwardnieniem rozsianym ma ogromne implikacje dla naszego zrozumienia chorób autoimmunologicznych, ale dopiero zaczynamy odkrywać mechanizmy, które za to odpowiadają. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że po zakażeniu wirusem Epsteina-Barr następuje znacznie więcej nieprawidłowego ukierunkowania układu odpornościowego lub reakcji krzyżowych, niż wcześniej sądzono - powiedział dr Graham Taylor z University of Birmingham, jeden z autorów badania.

Nowe odkrycie pozwoli dopracować rodzaje terapii

Wyniki badań krwi wskazują również, że także u wielu zdrowych osób występują reagujące krzyżowo limfocyty T, których celem jest wirus Epsteina-Barra i białka ośrodkowego układu nerwowego. To zaś sugeruje, że w przypadku stwardnienia rozsianego ważna może być zdolność tych komórek do dostępu do mózgu.