Przełom po spotkaniu w Brukseli . Peter Magyar zapowiada
"Fundusze unijne wkrótce zaczną płynąć na Węgry" - zapowiedział zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych Peter Magyar po zakończeniu spotkania z szefową KE Urszulą von der Leyen. Polityk zapowiedział, że po objęciu urzędu premiera ponownie uda się do Brukseli. "Zapewnimy wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania humanitarnego państwa" - zapewnił.
W skrócie
- Peter Magyar po spotkaniu z Urszulą von der Leyen zapowiedział, że fundusze unijne wkrótce zaczną napływać na Węgry.
- Polityk ogłosił, że po objęciu urzędu premiera, 25 maja, wróci do Brukseli, aby zawrzeć porozumienie polityczne dotyczące funduszy unijnych.
- W opublikowanym wpisie zapewnił, że Unia Europejska nie stawia warunków sprzecznych z interesami narodowymi Węgier.
Lider zwycięskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech partii TISZA Peter Magyar w środę spotkał się w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen. Jak stwierdził, było to "bardzo konstruktywne i owocne" spotkanie.
Polityk zapowiedział, że bezpośrednio po objęciu urzędu premiera, 25 maja, wróci do Brukseli, "aby zawrzeć porozumienie polityczne niezbędne do tego, by Węgry i obywatele węgierscy jak najszybciej otrzymali należne im fundusze unijne".
"Chciałbym zapewnić wszystkich, że Unia Europejska nie stawia żadnych warunków, które byłyby sprzeczne z interesami narodowymi Węgier" - dodał w wpisie opublikowanym na portalu X.
Kwestia relacji z Unią Europejską była jednym z głównych sporów w niedawnej kampanii wyborczej. Viktor Orban, ustępujący szef węgierskiego rządu, to jeden z najmocniej eurosceptycznych europejskich liderów.
"W skrócie: wkrótce na Węgry zaczną płynąć fundusze unijne, co pozwoli nam ożywić węgierską gospodarkę i zapewnić wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania humanitarnego państwa" - podsumował Magyar.