W skrócie Peter Magyar po spotkaniu z Urszulą von der Leyen zapowiedział, że fundusze unijne wkrótce zaczną napływać na Węgry.

Polityk ogłosił, że po objęciu urzędu premiera, 25 maja, wróci do Brukseli, aby zawrzeć porozumienie polityczne dotyczące funduszy unijnych.

W opublikowanym wpisie zapewnił, że Unia Europejska nie stawia warunków sprzecznych z interesami narodowymi Węgier.

Lider zwycięskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech partii TISZA Peter Magyar w środę spotkał się w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen. Jak stwierdził, było to "bardzo konstruktywne i owocne" spotkanie.

Polityk zapowiedział, że bezpośrednio po objęciu urzędu premiera, 25 maja, wróci do Brukseli, "aby zawrzeć porozumienie polityczne niezbędne do tego, by Węgry i obywatele węgierscy jak najszybciej otrzymali należne im fundusze unijne".

Zwrot w relacjach UE - Węgry. Magyar zapowiada ws. funduszy unijnych

"Chciałbym zapewnić wszystkich, że Unia Europejska nie stawia żadnych warunków, które byłyby sprzeczne z interesami narodowymi Węgier" - dodał w wpisie opublikowanym na portalu X.

Kwestia relacji z Unią Europejską była jednym z głównych sporów w niedawnej kampanii wyborczej. Viktor Orban, ustępujący szef węgierskiego rządu, to jeden z najmocniej eurosceptycznych europejskich liderów.

"W skrócie: wkrótce na Węgry zaczną płynąć fundusze unijne, co pozwoli nam ożywić węgierską gospodarkę i zapewnić wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania humanitarnego państwa" - podsumował Magyar.

"Gramy do jednej bramki". Kosiniak-Kamysz w "Gościu Wydarzeń" o uwolnieniu Poczobuta Polsat News