Przełom po latach. Amerykanie i Rosjanie ogłaszają. "Przywracamy"

W skrócie Siły zbrojne USA i Rosji wznowią dialog na najwyższym szczeblu po zawieszeniu relacji jesienią 2021 roku.

Porozumienie w sprawie wznowienia współpracy wojskowej osiągnięto podczas rozmów trójstronnych w Abu Zabi z udziałem delegacji ukraińskiej.

Dowódcy wojsk USA i Rosji mają współpracować, aby uniknąć błędów w ocenie i niezamierzonej eskalacji.

Decyzję ogłoszono w dzień wygaśnięcia traktatu New START, który narzucał na USA i Rosję ograniczenia w rozwoju arsenału jądrowego.

Amerykańskie siły zbrojne zerwały kontakt z armią rosyjską pod koniec 2021 roku. Całkowicie wstrzymano wówczas działanie Defense Threat Reduction Agency (DTRA) - kanału komunikacyjnego, który był wykorzystywany m.in. do deeskalacji napięć.

Mimo zawieszenia kanału komunikacji wysokiego szczebla między armią amerykańską i rosyjską, wciąż funkcjonowała gorąca linia między tymi mocarstwami atomowymi.

Podczas rozmów w Abu Zabi zdecydowano, że dialog i współpraca pomiędzy armiami USA i Rosji zostaną wznowione. Przywrócenie komunikacji za pośrednictwem DTRA ogłoszono w dzień wygaśnięcia obowiązującego od 2010 roku traktatu Strategic Arms Reduction Treaty (START), który narzucał na obie strony ograniczenia w rozwoju arsenału nuklearnego.

"Utrzymywanie dialogu między siłami zbrojnymi jest ważnym czynnikiem globalnej stabilności i pokoju, który można osiągnąć jedynie siłą, i zapewnia środki na rzecz większej przejrzystości i deeskalacji" - przekazało Dowództwo Europejskie USA.

"Ten kanał zapewni stały kontakt między siłami zbrojnymi, w miarę jak strony będą kontynuować działania na rzecz trwałego pokoju" - podało wojsko w oświadczeniu, zaznaczając, że w rozmowach brała udział delegacja ukraińska.

Porozumienie pomiędzy USA a Rosją udało się osiągnąć podczas rozmów trójstronnych w Abu Zabi, gdzie Biały Dom reprezentowali Steve Witkoff i Jared Kushner. Nadzór nad komponentem militarnym negocjacji miał jednak dowódca sił amerykańskich w Europie generał Gen. Alexus G. Grynkewich.

"Generał Grynkewich, pełniąc funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie, ma również uprawnienia do utrzymywania dialogu wojskowego z szefem Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej generałem Walerijem Gierasimowem" - przekazało dowództwo.

Dowódcy mają współpracować, by "uniknąć błędów w ocenie i zapewnić środki zapobiegające niezamierzonej eskalacji po którejkolwiek ze stron".

Traktat New START wygasł. Sekretarz generalny ONZ komentuje

Obwieszczenie przywrócenia relacji na najwyższym szczeblu armii USA i Rosji ogłoszono w przeddzień wygaśnięcia umowy START. Traktat ten reguluje możliwości rozwoju potencjału nuklearnego obu państw. Jej ostatnia odsłona, nazywana New START, obowiązywał od 2010 roku.

Od czwartku armii USA i Rosji nie obowiązuje żaden traktat, który narzucałby wzajemne ograniczenia w rozwoju arsenału nuklearnego.

"Po raz pierwszy od ponad pół wieku mamy do czynienia ze światem bez żadnych wiążących ograniczeń dotyczących strategicznych arsenałów jądrowych Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki" - przekazał w oświadczeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Guterres wezwał obie strony do zawarcia nowego porozumienia, dodając, że wygaśnięcie New START "nie mogło nastąpić w gorszym momencie".

