W skrócie Doradca Melanii Trump, Marc Beckman, przekazał, że Władimir Putin chciał, aby była ona wyłączną pośredniczką w negocjacjach dotyczących zawieszenia broni w Oleszkach.

Przedstawiciele Ukrainy i Rosji spotkali się na Białorusi, aby podpisać porozumienie o rozejmie, który obowiązuje od wtorku i ma potrwać do 1 listopada.

Kijów ostrzega, że Rosja może wykorzystać ewakuację z Oleszek do celów propagandowych, zmuszając cywilów do wyjazdu na terytorium rosyjskie.

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Doradca pierwszej damy USA Marc Beckman w rozmowie z portalem Kyiv Independent powiedział, że Władimir Putin "bardzo chciał", by Melania Trump pośredniczyła w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni w okupowanych przez Rosję Oleszkach w obwodzie chersońskim.

- Prezydent Putin bardzo chciał, żeby wzięła w tym udział, a także napisał oficjalny list wyjaśniając, że zostanie ona uznana za wyłącznego pośrednika ze strony Rosji - powiedział Beckman.

Władimir Putin wskazał Melanię Trump na pośredniczkę? Doradca pierwszej damy ujawnia

Doradca pierwszej damy Stanów Zjednoczonych mówił też, że rosyjskie siły zbrojne zaproponowały, by zawieszenia broni rozpoczęło się dwa dni wcześniej oraz by rozszerzyć zasięg geograficzny porozumienia poza Oleszki - na inne części obwodu chersońskiego - aby ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej i przygotowania do ewakuacji. Ukraina zgodziła się na tę propozycję.

Beckman określił te zmiany jako "znak dobrej woli", stwierdzając, że dotychczas obie strony współpracowały przy wdrażaniu porozumienia.

- Ostatecznie ich działania będą mówić same za siebie, ale to, co widzieliśmy do tej pory, to ogromna współpraca obu stron - powiedział doradca Melanii Trump, dodając, że obie strony dotychczas przestrzegały warunków zawieszenia broni.

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Beckman w rozmowie z portalem powiedział też, że podobnie jak Watykan "żadna ze stron nie była w stanie zaangażować ONZ ani Czerwonego Krzyża" jako mediatorów.

Ujawnił, że ze strony Ukrainy w ciągu najbliższych 36 godzin do Oleszek ma przybyć ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, by "kierować działaniami na miejscu".

Doradca Melanii Trump poinformował też, że przedstawiciele Rosji i Ukrainy spotkali się osobiście na Białorusi, aby podpisać porozumienie o zawieszeniu broni.

Według słów Beckmana przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Ukrainy niezależnie od siebie poprosili go o zachowanie w tajemnicy niektórych szczegółów porozumienia o zawieszeniu broni, powołując się na wrażliwy charakter tych informacji. Doradca pierwszej damy USA odmówił ujawnienia tych szczegółów, twierdząc, że obie strony podkreślały konieczność zachowania dyskrecji.

"Doskonale wiedzą, co robią". Były dyplomata nie ma wątpliwości

Według Kyiv Independent pojawiły się obawy dotyczące motywów Rosji w związku z wyrażeniem zgody przez Moskwę na zawieszenie broni, a także na pośrednictwo Melanii Trump w tej sprawie.

- Doskonale wiedzą, co robią - powiedział portalowi John Foreman, były bytyjski attaché wojskowy w Kijowie i Moskwie. - Pozwolenie Melanii na przypisanie sobie zasług wzmacnia ich wizerunek jako mediatorów wśród zwolenników ruchu MAGA przed wyborami uzupełniającymi - ocenił były dyplomata.

Oleszki, które przed wojną liczyły około 24 tys. mieszkańców, znajdują się pod rosyjską okupacją od pierwszych dni inwazji Rosji na pełną skalę. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około dwóch tysięcy osób.

Miasto, położone na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru, oddalone jest od Chersonia o około cztery kilometry. Oleszki zostały skutecznie zablokowane przez siły rosyjskie, które uniemożliwiały dotarcie tam pomocy humanitarnej. Według doniesień drogi dojazdowe do miasta zostały zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, dodatkowo utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Zawarcie rozejmu, który Biały Dom ogłosił w piątek jako wynegocjowany przez Melanię Trump, potwierdziły później Ukraina i Rosja. Zawieszenie broni obowiązuje od wtorku i ma potrwać do 1 listopada.

Jak informował rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec, obecnie trwa rozminowywanie dróg prowadzących do miasta, by dostarczyć mieszkańcom pomoc i umożliwić im późniejszy wyjazd.

"Do celów propagandowych". Ukraina alarmuje, mieszkańcy mogą trafić do Rosji

Kyiv Independent zwraca uwagę, że rozejm wynegocjowano po tym, jak międzynarodowa opinia publiczna zwróciła uwagę na trudną sytuację cywilów uwięzionych pod rosyjską okupacją. Na początku października papież Leon XIV zadzwonił w tej sprawie do Putina, później odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kreml winą za sytuację w Oleszkach obwiniał Kijów.

Ukraina ostrzega również, że Rosja może wykorzystać ewakuację do celów propagandowych. - Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby oczyścić drogi w taki sposób, by ci ludzie udali się w kierunku Rosji i tam pozostali - powiedział w niedzielę Zełenski.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ostrzegł z kolei, że Rosja przygotowuje się do zainscenizowania "dziesiątek" nagrań.

"Czołowe postaci rosyjnych mediów już zaczynają rozpowszechniać narrację, że Rosja 'ratuje' mieszkańców, których wcześniej terroryzowała" - napisał Peter Pomerantsev, brytyjski dziennikarz na łamach Kyiv Independent.



