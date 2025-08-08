Przełom na Kaukazie? Trump organizuje szczyt pokojowy w Waszyngtonie

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

W piątek w Waszyngtonie dojdzie do trójstronnego spotkania Donalda Trumpa z premierem Armenii Nikolem Paszynianem i prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Choć szczegóły wydarzenia nie zostały ogłoszone, doniesienia medialne wskazują na możliwość zawarcia traktatu pokojowego.

Trójstronne spotkanie w Waszyngtonie. Trump zaprosił Paszyniana i Alijewa
Trójstronne spotkanie w Waszyngtonie. Trump zaprosił Paszyniana i AlijewaBRENDAN SMIALOWSKI / ERCIN ERTURK / ANADOLU / LUDOVIC MARIN AFP

O spotkaniu poinformowała służba prasowa rządu Armenii. W opublikowanym komunikacie stwierdzono, że jego celem będzie "promowanie pokoju, dobrobytu i współpracy gospodarczej w regionie".

Zobacz również:

Zdjęcie armii Armenii podczas ćwiczeń wojskowych z USA w 2023 roku
Świat

Były sojusznik Rosji stawia na Zachód. Wielkie manewry z USA

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Do sprawy odniósł się także, w mediach społecznościowych, Donald Trump. "Prezydent Alijew i premier Paszynian dołączą do mnie w Białym Domu na oficjalnej ceremonii podpisania porozumienia pokojowego" - napisał.

    Konflikt Armenia - Azerbejdżan. Media o szczegółach umowy pokojowej

    Jak twierdzi agencja Reutera, powołując się na źródła bliskie sprawie, przygotowywana umowa może znacząco zmienić sytuację na Kaukazie.

    W dokumencie zapisano m.in. utworzenie strategicznego korytarza tranzytowego na pograniczu obydwu krajów. Trasa będzie kontrolowana przez Stany Zjednoczone i oficjalnie nazwana będzie "Trump Pathawy for International Peace and Prosperity" w skrócie TRIPP.

    Dla całego regionu będzie to niezwykle ważny moment. Do tej pory krajem, który starał się kontrolować sytuację w regionie była Rosja. Utworzenie korytarza może znacząco zmienić układ sił odciągając Azerbejdżan i Armenię od moskiewskich wpływów.

    Wojna o Górski Karabach. Coraz bliżej porozumienia pokojowego

    Od 1991 roku pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią regularnie dochodzi do starć militarnych. Jest to związane z regionem Górskiego Karabachu, którego mieszkańcy ogłosili wówczas niepodległość, co dokonało się przy wsparciu rządu w Erywaniu.

    W 2023 roku Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad regionem. Ponad 100 tysięcy karabaskich Ormian musiało opuścić swoje domu, co doprowadziło do ponownego zaognienia konfliktu. W lipcu doszło do pierwszego, od wojny w Karabachu, spotkania Nikola Paszyniana i Ilhama Alijewa. Już wówczas media informowały, że obydwa kraje są bliskie porozumienia pokojowego.

    Zobacz również:

    Donald Trump zdementował medialne doniesienia o nowym ultimatum
    Świat

    Media: Trump postawił Putinowi nowy warunek. Prezydent USA dementuje

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Wycofać Biblię, wprowadzić Batyra?". Szefowa MEN o orędziu NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze