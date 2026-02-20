W skrócie Ostatni element krzyża na wieży Sagrada Familia został umieszczony po 144 latach budowy.

Wieża poświęcona Jezusowi Chrystusowi osiągnęła wysokość 172,5 metra, co czyni ten kościół najwyższym na świecie.

Sagrada Familia odwiedzana jest rocznie przez około pięć milionów turystów, a zakończenie prac przewiduje się w ciągu dziesięciu lat.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ostatnia część wieńczącego centralną wieżę kościoła Sagrada Familia w Barcelonie krzyża została umieszczona w piątek około godziny 11.00. Tym samym po 144 latach od rozpoczęcia budowy świątynia osiągnęła swoją docelową wysokość - 172,5 metrów.

Hiszpania. Zakończono budowę najwyższej wieży Sagrada Familia

Wieża, najwyższa ze wszystkich składających się na budowlę, jest poświęcona Jezusowi Chrystusowi. Na jej szczycie znajduje się 17-metrowy, zbudowany ze stali i szkła, czteroramienny krzyż.

Po zakończeniu budowy w jego najwyższej części ustawiono flagi Watykanu i Katalonii. - To był cudowny, pełen radości dzień dla wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tej budowy - powiedział główny architekt nadzorujący projekt Jordi Faulí.

Sagrada Familia jest w tym momencie najwyższym kościołem na świecie i najwyższym budynkiem w Barcelonie. Tytuł ten zdobyła w październiku zeszłego roku, wyprzedzając położoną w Niemczech katedrę Ulmer Münster.

Barcelona. Sagrada Familia - kiedy koniec budowy?

Przez dekady zaprojektowana przez Antoniego Gaudíego w XIX wieku budowla bardziej przypominała plac budowy niż świątynie. Prace przyśpieszyły dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat, kiedy konstruktorom udało się zamknąć sklepienie kościoła i rozpocząć działania w środku świątyni.

Sagrada Familia stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Barcelony i całej Hiszpanii. Jest odwiedzana rocznie przez średnio pięć milionów turystów i zarabia około 150 milionów euro, z czego połowa jest przeznaczana na dalsze prace.

Konsekracja bazyliki odbyła się w 2010 roku. Prace prawdopodobnie zostaną zakończone w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Źródła: "The Guardian", "NBC News"

"Debata polityczna". Rozłam w Polsce 2050. Poseł Centrum o puczu i "ustawie kagańcowej" Polsat News