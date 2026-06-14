Przełom na Bliskim Wschodzie. USA i Iran zawarły porozumienie pokojowe

W skrócie Premier Pakistanu poinformował, że USA i Iran zawarły porozumienie dotyczące natychmiastowego i trwałego zakończenia działań wojennych, także w Libanie.

Ceremonia podpisania umowy ma odbyć się 19 czerwca w Szwajcarii, a przed nią zaplanowano spotkania mediatorów i rozmowy techniczne.

Donald Trump oraz irańska telewizja państwowa potwierdzili zawarcie porozumienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Premier Pakistanu opublikował na platformie X wpis, w którym potwierdził, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe kończące wojnę na Bliskim Wschodzie. "Obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie" - napisał.

"Chcielibyśmy podziękować Stanom Zjednoczonym Ameryki i Islamskiej Republice Iranu za zaangażowanie w znalezienie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu" - kontynuował.

Shehbaz Sharif podziękował jednocześnie władzom w Katarze, Arabii Saudyjskiej i Turcji za ich "wsparcie w osiągnięciu tego porozumienia" oraz "ogromny wkład".

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Iran zawarły porozumienie pokojowe

Premier Pakistanu ujawnił ponadto, że oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii.

"Po zawarciu umowy mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje przedwdrożeniowe położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" - dodał.

Rozwiń

Informację o zawarciu porozumienia potwierdził też sam Donald Trump we wpisie, który pojawił się na jego platformie Truth Social.

"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Okręty Świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Agencja Reutera podała, że informacja o zawarciu porozumienia została przekazana również przez irańską telewizję państwową. W swoim komunikacie stwierdziła ona, że "Iran zmusił USA" do zaakceptowania umowy.

Przypomnijmy, że z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie (memorandum of understanding) ma trwać 60 dni, podczas których strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów m.in. irańskiego programu atomowego.

Wkrótce więcej informacji.





"Wydarzenia": Strażacy marzą o wozie. Dzisiaj jeżdżą 40-letnim Żukiem Polsat News