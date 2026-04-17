W skrócie Pierwszy południowokoreański tankowiec z ropą ominął zablokowaną cieśninę Ormuz, korzystając z trasy przez Morze Czerwone.

Rząd Korei Południowej poinformował, że do końca roku zabezpieczono 273 mln baryłek ropy transportowanej z pominięciem Ormuzu.

Rozpoczęte 28 lutego ataki i blokady w regionie spowodowały paraliż ruchu tankowców w cieśninie Ormuz oraz wzrost cen ropy i gazu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wcześniej w tym miesiącu władze w Seulu ogłosiły wysłanie pięciu statków pod południowokoreańską banderą do saudyjskiego portu Janbu nad Morzem Czerwonym w celu wytyczenia nowych szlaków.

W piątek ministerstwo ds. oceanów i rybołówstwa potwierdziło udane opuszczenie akwenu przez pierwszą z tych jednostek. Tankowiec transportuje do Seulu surowiec z Arabii Saudyjskiej.

Prezydent Li Dze Mjung nazwał w piątek w serwisie X bezpieczny tranzyt tankowca "cennym osiągnięciem", które było możliwe dzięki ścisłej koordynacji ministerstw oraz poświęceniu marynarzy w trudnych warunkach.

"Rząd mobilizuje wszystkie dostępne zasoby, aby poradzić sobie z kryzysem wynikającym z wojny na Bliskim Wschodzie" - dodał południowokoreański przywódca, deklarując ochronę interesów narodowych.

Szef gabinetu prezydenta Kang Hun Sik przekazał w środę, że Korea Płd. zabezpieczyła do końca roku 273 mln baryłek ropy, transportowanej z pominięciem zablokowanej cieśniny.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Zablokowana cieśnina Ormuz

Stanowi to równowartość ponad trzymiesięcznego zapotrzebowania kraju na surowiec. W celu znalezienia nowych źródeł dostaw Kang odwiedził niedawno Kazachstan, Oman, Arabię Saudyjską i Katar.

Rozpoczęte 28 lutego ataki amerykańsko-izraelskie na Iran i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, co skutkowało gwałtownym wzrostem cen ropy i gazu na całym świecie. Korea Południowa importuje około 70 proc. ropy naftowej z krajów regionu Zatoki Perskiej.

Sytuację komplikuje też wprowadzona w poniedziałek przez Stany Zjednoczone blokada statków, kursujących do i z irańskich portów.

