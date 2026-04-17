Przełom na Bliskim Wschodzie. Pierwszy tankowiec ominął cieśninę Ormuz
Pierwszy południowokoreański tankowiec z ropą bezpiecznie ominął zablokowaną cieśninę Ormuz, korzystając z alternatywnej trasy przez Morze Czerwone. Władze w Seulu określają operację jako przełom i "cenne osiągnięcie" w zabezpieczaniu dostaw energii w obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakłóceń w globalnym handlu surowcami.
W skrócie
- Pierwszy południowokoreański tankowiec z ropą ominął zablokowaną cieśninę Ormuz, korzystając z trasy przez Morze Czerwone.
- Rząd Korei Południowej poinformował, że do końca roku zabezpieczono 273 mln baryłek ropy transportowanej z pominięciem Ormuzu.
- Rozpoczęte 28 lutego ataki i blokady w regionie spowodowały paraliż ruchu tankowców w cieśninie Ormuz oraz wzrost cen ropy i gazu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wcześniej w tym miesiącu władze w Seulu ogłosiły wysłanie pięciu statków pod południowokoreańską banderą do saudyjskiego portu Janbu nad Morzem Czerwonym w celu wytyczenia nowych szlaków.
W piątek ministerstwo ds. oceanów i rybołówstwa potwierdziło udane opuszczenie akwenu przez pierwszą z tych jednostek. Tankowiec transportuje do Seulu surowiec z Arabii Saudyjskiej.
Prezydent Li Dze Mjung nazwał w piątek w serwisie X bezpieczny tranzyt tankowca "cennym osiągnięciem", które było możliwe dzięki ścisłej koordynacji ministerstw oraz poświęceniu marynarzy w trudnych warunkach.
"Rząd mobilizuje wszystkie dostępne zasoby, aby poradzić sobie z kryzysem wynikającym z wojny na Bliskim Wschodzie" - dodał południowokoreański przywódca, deklarując ochronę interesów narodowych.
Szef gabinetu prezydenta Kang Hun Sik przekazał w środę, że Korea Płd. zabezpieczyła do końca roku 273 mln baryłek ropy, transportowanej z pominięciem zablokowanej cieśniny.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Zablokowana cieśnina Ormuz
Stanowi to równowartość ponad trzymiesięcznego zapotrzebowania kraju na surowiec. W celu znalezienia nowych źródeł dostaw Kang odwiedził niedawno Kazachstan, Oman, Arabię Saudyjską i Katar.
Rozpoczęte 28 lutego ataki amerykańsko-izraelskie na Iran i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, co skutkowało gwałtownym wzrostem cen ropy i gazu na całym świecie. Korea Południowa importuje około 70 proc. ropy naftowej z krajów regionu Zatoki Perskiej.
Sytuację komplikuje też wprowadzona w poniedziałek przez Stany Zjednoczone blokada statków, kursujących do i z irańskich portów.