W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Tajpej stwierdziło, że Chiny nie mogą reprezentować Tajwańczyków i tylko mieszkańcy wyspy powinni decydować o jej przyszłości.

Xi Jinping podczas spotkania z Donaldem Trumpem wezwał do sprzeciwu wobec niepodległościowych aspiracji Tajwanu i podkreślił stanowisko Pekinu na temat integralności terytorialnej.

Tajwańskie MSZ oceniło, że wypowiedzi Xi Jinpinga są przykładem jednostronnego przedstawiania stanowiska oraz że Chiny zakłócają pokój w regionie.

USA mimo braku formalnych stosunków dyplomatycznych pozostają kluczowym sojusznikiem Tajwanu, a sprzedaż amerykańskiej broni dla wyspy jest źródłem napięć z Chinami.

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Xi Jinping spotkał się z Donaldem Trumpem, którego wezwał do sprzeciwienia się dążeniom niepodległościowym Tajwanu oraz trzymania się "właściwego stanowiska" w tej sprawie.

Zaznaczył przy tym, że Pekin ma "całkowicie jasny" pogląd w kwestii integralności terytorialnej.

Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że wypowiedź Xi odzwierciedla "stałe podejście Chin, polegające na przekłamywaniu faktów oraz jednostronnym przedstawianiu własnego stanowiska i roszczeń".

Tajwan reaguje po słowach Xi Jinpinga

"Suwerenność Tajwanu należy do wszystkich jego mieszkańców. Komunistyczna Partia Chin nie ma prawa reprezentować Tajwańczyków, a o przyszłości Tajwanu mogą decydować wyłącznie sami Tajwańczycy na drodze demokratycznej" - napisał resort w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

Tajwańskie MSZ oceniło także, że to Chiny w rzeczywistości zakłócają pokój i stabilność w regionie.

"Tajwan będzie kontynuował ścisłą współpracę z USA oraz innymi partnerami o podobnych poglądach, aby wspólnie chronić pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej" - napisano.

Broń z USA dla Tajwanu kością niezgody z Chinami

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za swoje terytorium. Pomimo braku formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajpej USA pozostają jego najważniejszym międzynarodowym sojusznikiem.

Do najbardziej drażliwych tematów w relacjach amerykańsko-chińskich należy kwestia dostaw amerykańskiej broni dla wyspy. W grudniu 2025 roku administracja Trumpa zatwierdziła pakiet uzbrojenia opiewający na kwotę 11 mld dolarów.

Kwestia kolejnego pakietu, wartego około 14 mld dolarów, od miesięcy pozostaje nierozstrzygnięta. Po majowym spotkaniu z Xi w Pekinie Trump poinformował o wstrzymaniu planowanej sprzedaży, określając ją mianem "dobrej karty przetargowej".

Źródła: Reuters, Times Now



