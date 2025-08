Decyzja prezydenta jest reakcją na piątkową publikację raportu BLS na temat rynku pracy, wskazującego na niższy od oczekiwanego przyrost miejsc pracy (73 tys.) w lipcu oraz znaczącą rewizję w dół wyników z poprzednich dwóch miesięcy (łącznie o ponad 280 tys.), co sugeruje, że stan gospodarki jest gorszy, niż wcześniej sądzono. Liczby wywołały niepokoje wśród inwestorów na giełdach, a dziennik "New York Times" stwierdził, że może to być sygnał potencjalnej recesji.