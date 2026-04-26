Przejmujący apel papieża, wspomniał o katastrofie. "Nieodłączne ryzyko"

W skrócie Papież Leon XIV w 40. rocznicę katastrofy w Czarnobylu zaapelował, aby energia atomowa była wykorzystywana w służbie życia i pokoju.

Przed południową modlitwą papież ostrzegał przed "złodziejami" ograniczającymi wolność, godność i szansę na pokojową przyszłość, odnosząc się zarówno do ludzi, przekonań, jak i stylów życia.

Papież wyświęcił 10 księży w Bazylice Świętego Piotra i wezwał ich, by nie zamykali drzwi Kościoła, pozostawali otwarci dla wszystkich i byli budowniczymi pokoju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Papież Leon XIV zaapelował w przypadającą w niedzielę 40. rocznicę katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, aby energia atomowa była wykorzystywana w służbie życia i pokoju.

- Dziś przypada 40. rocznica tragicznego wypadku w Czarnobylu, który naznaczył sumienie ludzkości - przypomniał papież, zwracając się do wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina Coeli.

- Pozostaje on ostrzeżeniem przed ryzykiem nieodłącznie związanym z wykorzystaniem coraz potężniejszych technologii. Zawierzamy miłosierdziu Bożemu ofiary oraz tych, którzy cierpią nadal z powodu konsekwencji. Wyrażam pragnienie, by na wszystkich poziomach decyzyjnych przeważały zawsze roztropność i odpowiedzialność, aby każde zaangażowanie energii atomowej było na służbie życia i pokoju - powiedział Leon XIV.

40. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Papież Leon XIV zabrał głos

W rozważaniach przed modlitwą ostrzegł przed "złodziejami", którzy mogą przybierać liczne oblicza.- Są nimi ci, którzy mimo pozorów krępują naszą wolność albo nie szanują naszej godności - mówił.

- "Złodziejami" są przekonania i uprzedzenia, które nie pozwalają nam patrzeć pogodnym spojrzeniem na innych i na życie; są nimi błędne idee, które mogą nas prowadzić do dokonywania negatywnych wyborów. "Złodziejami" są powierzchowne lub nacechowane konsumpcjonizmem style życia, które powodują w nas wewnętrzną pustkę i skłaniają nas do życia z dala od własnego wnętrza - podkreślił.

- Nie zapominajmy także o tych złodziejach, którzy, grabiąc zasoby ziemi, prowadząc krwawe wojny lub podsycając wszelkiego rodzaju zło, nie robią nic innego, jak tylko kradną nam wszystkim szansę na pokojową i spokojną przyszłość - dodał.

Leon XIV wyświęcił 10 księży. Wezwał, by "nigdy nie zamykali drzwi Kościoła"

Wcześniej, w niedzielę rano, papież wyświęcił 10 księży podczas mszy w Bazylice Świętego Piotra. Apelował do nich, by byli nie tylko dobrymi kapłanami, ale także uczciwymi i otwartymi obywatelami, budowniczymi pokoju i przyjaźni społecznej.

Papież wzywał kapłanów, by nigdy nie zamykali drzwi Kościoła. - Nigdy nie ukrywajcie tej świętej bramy, nie zamykajcie jej, nie stawajcie się przeszkodą dla tych, którzy chcą wejść - powiedział Leon XIV.

- Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza tam, gdzie wydaje się, że liczby wskazują na dystans między ludźmi a Kościołem, trzymajcie drzwi otwarte. Pozwólcie wchodzić i bądźcie gotowi, aby wyjść - prosił papież.

- Niech to będzie podstawowy rys waszej misji: trzymać drzwi otwarte, niczym ich nie zastawiać i wskazywać je, nie używając zbyt wielu słów - dodał.

40 lat od katastrofy w Czarnobylu. Do dziś obowiązuje tam zakaz osiedlania

Do katastrofy elektrowni w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także do Grecji i Włoch.

W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi. Przed wybuchem pełnowymiarowej wojny, którą Rosja wszczęła przeciw Ukrainie, tzw. zona otwarta była dla turystów.

- Dziś wjazd możliwy jest tylko dla nielicznych. Turyści nie mają tu wstępu - wyjaśnili pracownicy strefy w rozmowie z PAP.

Na początku rosyjskiej inwazji czarnobylska elektrownia okupowana była przez wojska Rosji od 24 lutego do 31 marca 2022 roku. Armia Kremla wycofała się stamtąd, gdy nie powiodły się plany szybkiego zdobycia Kijowa.

