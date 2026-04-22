W skrócie Wyborcy w Wirginii zagłosowali za zmianą konstytucji stanowej, co miałoby pozwolić na przerysowanie map okręgów wyborczych na korzyść demokratów.

Zmiana oznacza, że 10 z 11 okręgów w stanie będzie zdominowanych przez wyborców Partii Demokratycznej, a poprawka zawiesza działanie bezpartyjnej komisji do 2030 roku.

Referendum w Wirginii wpisuje się w ogólnokrajową walkę o granice okręgów, z zaangażowaniem Baracka Obamy i Donalda Trumpa w kampanię, a sondaże wskazują na szanse demokratów na odzyskanie większości w Izbie Reprezentantów.

Po podliczeniu 97 proc. głosów za przerysowaniem map okręgów wyborczych na korzyść demokratów zagłosowało prawie 51,5 proc. wyborców, a nieco ponad 48,5 proc. było przeciw. Taki wynik oznacza zmianę mapy okręgów wyborczych w taki sposób, że aż 10 z 11 okręgów wyborczych to okręgi zdominowane przez sympatyków Partii Demokratycznej.

Dotychczas mieli oni sześć mandatów, a republikanie - pięć. Stanowa konstytucja w Wirginii nakazywała rysowanie map okręgów przez niezależną, bezpartyjną komisję. Przegłosowana poprawka zawiesza te przepisy do 2030 roku.

Referendum w rządzonej przez demokratów Wirginii jest częścią szerszej walki między głównymi partiami politycznymi w Stanach Zjednoczonych o granice okręgów wyborczych. PrezydentDonald Trump skłonił władze stanowe Teksasu do przerysowania stanowych okręgów do Izby Reprezentantów na korzyść republikanów, dając im szansę na pięć dodatkowych mandatów.

W reakcji na to, na korzyść demokratów zmieniono mapę w Kalifornii, co z kolei spowodowało zmiany okręgów na korzyść republikanów w Karolinie Północnej i Missouri.

Według zapowiedzi republikańskich władz Florydy, po zwycięstwie inicjatywy demokratów w Wirginii, Floryda również może zmienić okręgi na korzyść republikanów. Mimo nacisków i gróźb prezydentowi nie udało się natomiast przekonać do takiej zmiany republikańskich deputowanych do parlamentu Indiany.

Choć zmiany okręgów wyborczych dla partyjnych korzyści (tzw. gerrymandering) mają w USA długą tradycję, obecna sytuacja jest nadzwyczajna, bo zwykle do zmian w granicach okręgów dochodzi po spisie powszechnym, który odbywa się na początku każdej dekady. Tym razem zmiany wprowadzono w połowie dekady, z inicjatywy Trumpa.

Referendum w Wirginii wzbudziło duże zainteresowanie polityków w całym kraju. W kampanię na rzecz zmian zaangażował się przede wszystkim były prezydent Barack Obama, który przekonywał m.in., że jest to "tymczasowe rozwiązanie", by "wyrównać pole gry" z republikanami. Pod koniec kampanii do głosowania na "nie" zachęcał zaś Trump.

- Zdecydowanie nie było to najprzyjemniejsze głosowanie, bo w praktyce głosujemy nad "ustawieniem" wyborów. Ale to Trump to wszystko zaczął i jest to głos również przeciwko niemu - powiedziała PAP Lynn, która głosowała na "tak".

Niezależnie od wyników walki o okręgi demokraci są obecnie zdecydowanymi faworytami, by odzyskać większość w Izbie Reprezentantów po listopadowych wyborach połówkowych (tj. w połowie kadencji prezydenta). Znacznie trudniejsze zadanie czeka ich w Senacie, gdzie wybierana będzie 1/3 składu. Mimo to sondaże wskazują, że opozycyjna Partia Demokratyczna ma szansę na przejęcie wyższej izby głównie za sprawą niskiej popularności prezydenta.

