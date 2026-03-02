1 marca rozpoczęła się wiosna meteorologiczna. To jedynie umowny termin, pomagający meteorologom w analizowaniu zmian klimatycznych, ale zwykle w tym czasie temperatury zaczynają rosnąć. W Rosji jest inaczej. Na początku miesiąca w części tego kraju zanotowano czterdziestostopniowe mrozy.

Siarczysty mróz na Syberii. Zanotowano -40 stopni

Marzec na Syberii nie przyniósł przełomu. W tej części Rosji zanotowano siarczysty mróz. W rejonie Tiumenia, Omska, Nowosybirska i Kemerowa temperatura spadła do poziomu -39, -37 stopni Celsjusza. Lokalnie w obwodzie tomskim było jeszcze zimniej - w rejonie Ałtaju zanotowano -40 st. C.

Tak zimno było w nocy, jednak również za dnia mieszkańcy rosyjskich prowincji musieli zmagać się z przejmującym mrozem. W Nowosybirsku w niedzielę temperatury nie były wyższe niż -20 stopni. Podobne warunki panowały w Jakucji. Tam cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem.

Rosyjscy synoptycy prognozują, że poniedziałek będzie nieco cieplejszy, jednak w dalszym ciągu za dnia mróz będzie bardzo silny i wyniesie -16, a w nocy -20 st. C. Lokalnie w obwodzie nowosybirskim mogą się jednak powtórzyć mrozy w okolicach -38 stopni.

Mieszkańcy Nowosybirska na większe ocieplenie będą musieli jeszcze poczekać:

"Procesy wiosenne jeszcze się nie rozpoczęły. Czekamy na przejście średniej dziennej temperatury do zera stopni. Wcześniej to była trzecia dekada marca" - powiedziała Natalia Kichanova, kierownik działu prognoz meteorologicznych UGMS Zachodniej Syberii, cytowana przez serwis NGS.

Lokalni eksperci prognozują, że pogoda do połowy marca będzie niestabilna: okresy cieplejsze będą się przeplatać z mroźnymi, w mniej więcej dwudniowych odstępach. Możliwa będzie odwilż, ale przerywana silnym mrozem, dochodzącym nocami do -25 stopni.

Dogrzewają się, czym się da. Dziesiątki pożarów

Rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych apeluje do mieszkańców o szczególną ostrożność. Z powodu siarczystych mrozów doszło w ostatnim czasie do wielu niebezpiecznych sytuacji.

Mieszkańcy Syberii na wszelkie sposoby starają się dogrzewać na własną rękę, a to często kończy się tragicznie. W weekend w republice Ałtaju na południu Syberii doszło do 35 pożarów. Są ofiary śmiertelne.

1 marca w Kargacie w obwodzie nowosybirskim w pożarze zginęło dwóch mężczyzn, w wieku 40 i 55 lat oraz 30-letnia kobieta. Jednego mężczyznę przebywającego w domu udało się uratować. Szef regionalnego oddziału ministerstwa do spraw nadzwyczajnych Wiktor Orłow powiedział, że przyczyną pożaru mogło być niezachowanie ostrożności podczas próby dogrzania domu.

