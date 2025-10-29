Przedterminowe wybory w Holandii. Są pierwsze sondaże exit poll

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Proeuropejska, centrowa partia Demokraci 66 wygrała przyspieszone wybory parlamentarne w Holandii - wynika z sondażu exit poll. Różnica między D66 i skrajnie prawicową Partią Wolności jest niewielka. Na ogłoszenie zwycięzcy trzeba poczekać do oficjalnych wyników.

Holandia wybrała nowy parlament. Są pierwsze sondażowe wyniki
Holandia wybrała nowy parlament. Są pierwsze sondażowe wynikiDINGENA MOLAFP

Holendrzy w środę ruszyli do urn, aby wybrać nowy parlament. Głosowanie okazało się konieczne po zerwaniu przez Partię Wolności koalicji, która zawiązała się po wyborach w listopadzie 2023 roku.

Według sondażu exit poll partia Demokraci 66 zdobędzie 27 miejsc w 150-osobowej izbie niższej parlamentu, pokonując Partię Wolności skrajnie prawicowego przywódcy Geerta Wildersa, która zdobyła 25 miejsc - informuje agencja Reutera. Margines błędu w tym badaniu wynosi do trzech miejsc. Frekwencja wyborcza wyniosła 76,3 proc. 

Na czele Demokratów 66 stoi 38-letni Rob Jetten. Ewentualne zwycięstwo otwiera mu drogę do stworzenia koalicji rządzącej. Byłby to pierwszy premier w historii Holandii, który otwarcie deklaruje się jako homoseksualista.

Holandia. Przedterminowe wybory parlamentarne. Niewielka różnica między partiami

Popularność 38-letniego Jettena wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca. Lider D66 prowadził kampanię opartą na pozytywnym przesłaniu i obiecywał koniec ery politycznej zdominowanej przez Wildersa.

Różnice między pierwszą partią, a następnymi ugrupowaniami są niewielkie. Trzecie miejsce według sondażu exit poll zajęła liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (23 mandaty).

Czwarta jest lewicowa koalicja Zielona Lewica-Partia Pracy (20 mandatów). Jej lider Frans Timmermans zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska po rozczarowujących dla niego wynikach wyborów.

Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na pierwszym planie, w tle kobieta w zielonej marynarce opiera się o blat. Za nią widoczny jest plakat z napisem 'Het kan wél' i logo partii D66 na tle ceglanej ściany.
Przedterminowe wybory parlamentarne w Holandii. Na zdj. Rob Jetten, lider partii Demokraci 66Robin UtrechtAFP

Geert Wilders zabrał głos po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych. - 25 miejsc to byłby nasz drugi najlepszy wynik w historii. Nadal popieram decyzję o wystąpieniu z poprzedniego rządu - mówił do zgromadzonych.

Holandia. Partia Wolności poza rządem? Były koalicjant wyklucza współpracę

W poprzednich wyborach Partia Wolności Geerta Wildersa zdobyła 37 miejsc w parlamencie i stworzyła koalicję m.in. z Partią Ludową na rzecz Wolności i Demokracji. Lider tego ugrupowania tym razem wykluczył tworzenie rządu z nacjonalistycznym i antyimigranckim stronnictwem Wildersa.

Do utworzenia rządu niezbędne będzie uzyskanie większości 76 miejsc w 150-osobowym holenderskim parlamencie. Sondażowe wyniki wskazują, że konieczne będzie zawiązanie koalicji co najmniej trzech partii. Zbudowanie stabilnego sojuszu może potrwać nawet kilka miesięcy.

Zobacz również:

Joanna Mucha będzie ubiegać się o stanowisko szefowej Polski 2050
Polska

Wybory na szefa Polski 2050. Jest kolejna kandydatka

Marta Stępień
Marta Stępień
Co z asystencją osobistą? Wiceminister ujawnia szczegóły ustawyPolsat NewsPolsat News

Najnowsze