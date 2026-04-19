Postępowa Bułgaria, koalicja prorosyjskiego byłego prezydenta Bułgarii Rumena Radewa, jest wskazywana jako prowadząca w niedzielnych wyborach parlamentarnych z 37,5 proc. głosów - wykazała exit poll Alpha Research, cytowana przez agencję Reutera. Na drugim miejscu znalazła się centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa (16,2 proc.).

Były prezydent w zeszłym roku poparł protesty antykorupcyjne, które obaliły ostatni rząd wspierany przez konserwatystów, i zapowiedział walkę z upolitycznieniem instytucji.

Wybory w Bułgarii. Przedterminowe głosowanie

Bułgarzy w niedzielę udali się do urn w ósmych wyborach parlamentarnych w ciągu pięciu lat. Do przedterminowych wyborów doprowadziła dymisja rządu Rosena Żelazkowa, który ugiął się pod presją masowych protestów społecznych z końca 2025 r.

Przedwyborcze sondaże przewidywały zwycięstwo koalicji Postępowa Bułgaria pod przewodnictwem Rumena Radewa, dając jej od 32 do 34 proc. poparcia.

Były prezydent Rumen Radew, który 19 stycznia zrezygnował z urzędu, obiecał walkę z korupcją i przerwanie spirali krótkotrwałych rządów. Były wojskowy sprzeciwia się również utrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy walczącej z Rosją.

Były prezydent zostanie nowym premier Bułgarii?

Po oddaniu swojego głosu w Sofii Radew powiedział, że Bułgaria ma "historyczną szansę, by raz na zawsze zerwać z modelem oligarchicznym". Wzywał do "demokratycznej, nowoczesnej, europejskiej Bułgarii".

