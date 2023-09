Przedstawiciel Chin zaskoczył w przemówieniu. "Hegemonia Zachodu"

Wiceprezydent Chin Hang Zheng w przemówieniu wygłoszonym w czwartek na sesji Zgromadzernia Ogólnego ONZ zadeklarował gotowość Pekinu do "konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju" na Ukrainie . Zapowiedział szersze otwarcie jego kraju na świat i podkreślił, ze Chiny zawsze będą członkiem "wielkiej rodziny krajów rozwijających się".

Wiceprezydent Chin przemówił na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Nawiązując bezpośrednio do Ukrainy Han Zheng stwierdził, że "Chiny popierają wszelkie starania zmierzające do pokojowego rozwiązania kryzysu i są gotowe do dalszego odgrywania konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju".