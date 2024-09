Przed kamerą przyznał się do zbrodni. "Denerwowała mnie"

- Tak, to ja, Lorenzo, ten, którego szukasz (...) Nie udało mi się... Zabiłem ją - usłyszał reporter włoskiej telewizji, gdy przed domem zamordowanej kobiety spotkał poszukiwanego przez policję. 50-letni Lorenzo Carbone przyznał się do zabójstwa swojej 80-letniej matki. Jego wyznanie oraz zatrzymanie zostało wyemitowane w telewizji. To wywołało we Włoszech burzę na temat etyki dziennikarskiej.