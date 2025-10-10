W skrócie Norweskie media ujawniły podejrzenie przecieku dotyczącego laureatki Pokojowej Nagrody Nobla 2025, co mają potwierdzać nietypowe zakłady bukmacherskie.

Dyrektor Instytutu Noblowskiego podkreślił wagę tajności i zapowiedział dochodzenie w sprawie ewentualnego wycieku cyfrowego.

Maria Corina Machado została nagrodzona za walkę o demokrację w Wenezueli.

Norweskie dzienniki "Aftenposten" i "Finansavisen" po ogłoszeniu tegorocznej laureatki opublikowały dane wskazujące, że w nocy z czwartku na piątek internetowe serwisy bukmacherskie przyjęły zaskakująco wysokie wpłaty od graczy obstawiających zwycięstwo Machado.

Pokojowa Nagroda Nobla. Mogło dojść do przecieku przed ogłoszeniem laureatki

Prawdopodobieństwo wybrania Machado wzrosło w ciągu dwóch godzin z 3,75 do prawie 73 proc. Nieaktywni do czwartku użytkownicy na kilka godzin przed ogłoszeniem decyzji mieli postawić na Wenezuelkę kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

Dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego, a jednocześnie sekretarz Komitetu przyznającego nagrodę, Kristian Berg Harpviken, przyznał, że sytuacja jest poważna.

- Wygląda na to, że staliśmy się ofiarą przestępcy, który na naszej decyzji chciał zarobić. Musimy to dokładnie zbadać - powiedział agencji Bloomberg Harpviken.

Dyrektor Instytutu podkreślił, że zachowanie prac Komitetu i rozstrzygnięcia w tajemnicy do ostatniej chwili jest kluczowe. Dziennikarzy "Aftenposten" zapewnił, że o decyzji wiedziała "tylko garstka" osób. Nie wykluczył jednak, że mogło dojść do "wycieku cyfrowego".

Maria Corina Machado zdobyła Pokojową Nagrodę Nobla 2025

Wenezuelska polityk Maria Corina Machado została laureatką tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Kapituła uzasadniła wybór jej "niestrudzoną pracą na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

"Jako liderka ruchu demokratycznego w Wenezueli Maria Corina Machado jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej w ostatnich czasach" - podkreślił Norweski Komitet Noblowski.

O Pokojową Nagrodę Nobla zabiegał także Donald Trump. Jednak eksperci niemal jednogłośnie oceniali, że prezydent USA nie ma szans na otrzymanie prestiżowej nagrody.

Po ogłoszeniu laureatki Biały Dom wydał komunikat. Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że "Komitet Noblowski udowodnił, że przedkłada politykę ponad pokój".

Chenug dodał też, że Trump "będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia".

