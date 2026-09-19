W skrócie Myśliwce F-16 przechwyciły samolot, który wleciał w pobliże rezydencji Donalda Trumpa w Camp David podczas obowiązującej tam strefy zakazu lotów.

Do incydentu doszło w sobotni poranek, a pilot został bezpiecznie odprowadzony przez wojskowe samoloty.

Wojsko przypomniało pilotom o konieczności sprawdzania aktualnych informacji dotyczących zakazów lotów, zwłaszcza w rejonie Thurmont w stanie Maryland.

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Do opisywanego przez media incydentu doszło w sobotni poranek, o godz. 7.50 czasu lokalnego (13.50 w Polsce), nad Camp David. Tam znajduje się rezydencja prezydenta USA Donalda Trumpa, położona w górach Catoctin w stanie Maryland.

Komunikat w tej sprawie wydała Pierwsza Armia Powietrzna USA. "Piloci! myśliwce NORAD Command (Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Powietrzno-Kosmicznej - red.) przechwyciły samolot naruszający zakazaną przestrzeń powietrzną nad Thurmont, MD, co doprowadziło do użycia flar" - napisano.

W ten sposób zasygnalizowano pilotowi, że znalazł się w strefie, gdzie nie może wlatywać.

USA. Myśliwce przechwyciły samolot nad rezydencją Trumpa

Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Powietrzno-Kosmicznej powiadomiło, że za samolotem wysłano myśliwce F-16. Jak dodano, pilot przechwyconej maszyny został bezpiecznie eskortowany.

Poranny incydent, jak opisują media, wywołał krótkie poruszenie w rejonie. W momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przebywa w swoim ośrodku w Maryland, nad rezydencją Donalda Trumpa obowiązuje strefa zakazu lotów.

W oświadczeniu Pierwszej Armii Powietrznej USA zaapelowano też do pilotów, aby sprawdzali na bieżąco, czy posiadają aktualne dane dotyczące strefy zakazów lotów.

O tym, że w weekend nad Thurmont będzie obowiązywać zakaz lotów informowano jeszcze w czwartek. "Uwaga, piloci! Planujecie weekendowy lot w okolicach Thurmont w stanie Maryland? Będzie obowiązywać strefa TFR (korytarz dolotowy do tymczasowo wydzielonych obszarów - res.), co wpłynie na przebieg lotów!" - uprzedzała armia.

Źródła: "New York Post", Interia



