To pierwsze w tym roku erupcje wulkanu Sakurajima, znajdującego się prefekturze Kagoshima, w południowej części wyspy Kiusiu w Japonii. Do pierwszej z nich doszło w piątek. Od tego czasu do godz. 15:00 lokalnego czasu w poniedziałek łącznie zanotowano sześć erupcji. Nikt w nich nie ucierpiał, jednak wielu okolicznych mieszkańców było zaskoczonych.

Słup dymu wysoki na prawie 3,5 km. Koniec spokoju w Kagoshimie

Najsilniejsza z erupcji miała miejsce w sobotę, kiedy to kolumna pyłu osiągnęła wysokość 3400 metrów ponad kraterem. Nieco słabsza nastąpiła o godz. 8:30 lokalnego czasu w niedzielę, wysyłając do atmosfery pył na wysokość 2900 metrów. W poniedziałek przed godz. 5 rano doszło tam do kolejnego wybuchu.

Wulkan Sakurajima przebudził się po raz pierwszy od kilku miesięcy. Wcześniejsze erupcje miały miejsce 13 grudnia 2025 roku i do tego czasu góra nie dawała okolicznym mieszkańcom powodu do niepokoju.

Według japońskich specjalistów nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych erupcji: "z wcześniejszych obserwacji wynika, że na Sakurajimie może występować znaczna aktywność około dwa razy w miesiącu" - poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA).

W najbliższej okolicy wulkanu obowiązuje trzeci w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia

Choć w prefekturze Kagoshima aktywność wulkaniczna nie jest niczym wyjątkowym, najnowsze erupcje zaskoczyły wiele osób - nie tylko przebywających tam turystów, lecz również stałych mieszkańców.

Popiół na ubraniach. "To był szok"

Tak było w znajdującym się nieopodal wulkanu mieście Kagoshima, które w wielu miejscach pokryło się wulkanicznym popiołem.

"To był szok, bo to był pierwszy raz, kiedy spadł na mnie popiół, a moje ubranie stało się całkowicie czarne" - powiedział telewizji KYT jeden z turystów, który przyjechał tu z prefektury Aichi.

Wulkan Sakurajima co jakiś czas pokrywa okoliczne wzgórza popiołem wulkanicznym. Pierwsza zanotowana erupcja tej góry miała miejsce w 708 roku po narodzeniu Chrystusa.

Od 1955 roku wulkan jest aktywny praktycznie przez cały czas i bywały lata, w trakcie których zanotowano nawet tysiące niewielkich erupcji. Znajdujące się kilka kilometrów od góry miasto Kagoshima liczy około 600 tys. mieszkańców.

Źródło: NHK, KYT-TV

