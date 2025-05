Prysznic po szkocku. Apelują do mieszkańców: oszczędzajcie na kąpieli

Szkocja doświadcza najgorszej suszy od sześćdziesięciu lat. Władze zaapelowały do mieszkańców, by ograniczyli korzystanie z wody, m.in. poprzez skracanie kąpieli, a do mycia aut używali wiadra i gąbki zamiast węża. W niektórych częściach kraju woda jest transportowana cysternami.