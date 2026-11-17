W skrócie Francja zmaga się z falą ogólnokrajowych strajków, w których według szacunków AFP może wziąć udział od 220 do 300 tysięcy osób domagających się wyższych wynagrodzeń.

Wcześniej resort spraw wewnętrznych zdążył wprowadzić tymczasowy zakaz sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, które były używane przez protestujących podczas starć z policją.

Związek zawodowy Un1te poinformował, że kilkuset wyczerpanych funkcjonariuszy policji skorzystało rano ze zwolnień lekarskich w ramach protestu przeciwko nadmiernemu obciążeniu pracą.

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Od popołudnia po ulicach Paryża przetaczać się będzie kolejna fala protestów. Strajki mają jednak charakter ogólnokrajowy. Jak informuje "Le Parisien", kolumny protestujących wyruszyły już m.in. w Lyonie, Nantes, Marsylii i Le Mans.

Przyczyną, jak informują organizatorzy, są spadek siły nabywczej oraz niskie zarobki w sektorze publicznym. Według szacunków agencji AFP na ulice w całym kraju może wyjść 220-300 tysięcy osób.

Protesty we Francji. Rząd wprowadził dodatkowe środki ochrony

W niedzielę, przed zapowiadanymi protestami, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji uchwaliło zakaz sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków. Materiałów tych używano m.in. przeciwko policji podczas październikowych zamieszek. Uchwała obowiązuje do 27 listopada.

Szef resortu Laurent Nunez w piśmie do prefektów - przedstawicieli rządu centralnego w regionalnych administracjach - apelował, by w trakcie protestów "nie tracili czujności". Pismo ujawnił dziennik "Le Parisien".

"Również tego dnia po raz kolejny istnieje ryzyko, że uformuje się kilka nielegalnych pochodów, których uczestnicy będą dążyć do konfrontacji z siłami porządkowymi" - napisał Nunez.

Francuscy policjanci ruszyli po zwolnienia lekarskie

Apel ministra może jednak okazać się nieskuteczny, ponieważ według relacji mediów służby są osłabione kadrowo.

Policyjny związek zawodowy Un1te opublikował komunikat prasowy potępiający narażenie policjantów na niepotrzebny wysiłek w związku z protestami. Jak mówiła sekretarz organizacji Linda Kebbab, rano kilkaset osób udało się po zwolnienia lekarskie.

"Tego ranka kilkuset wyczerpanych funkcjonariuszy CRS, rozproszonych w blisko dziesięciu kompaniach, jest zmuszonych udać się do lekarza" - poinformowano w oświadczeniu.

Jeszcze w październiku, podczas ostrych zamieszek we Francji, tamtejsze związki zawodowe ostrzegały, że nie ma zasobów na tak długie angażowanie kordonów policyjnych do obstawy protestów.

Utrudnienia we Francji, częściowy paraliż komunikacji miejskiej

Na wtorkowych protestach najmocniej mają zmobilizować się pracownicy funkcji publicznej. Przyłączenie zapowiadały również związki zawodowe w sektorze edukacji i kolei pasażerskich. Grupy te twierdzą, że rząd proponuje rozwiązania, które nie wystarczą do zaspokojenia ich potrzeb finansowych.

Jak wyjaśnia France Info, wartość wynagrodzeń w sektorze publicznym nie zmieniła się od 2023 roku, mimo inflacji. "Od tego czasu rząd zapowiedział podwyżkę płacy minimalnej o 1,6 proc. od 1 grudnia, a także podniesienie najniższych wynagrodzeń w sektorze publicznym. Jednak sekretarz generalna centrali związkowej CGT, Sophie Binet, określiła te działania mianem 'ochłapów'" - podała francuska telewizja.

Z powodu zapowiedzianych strajków rano w kilku regionach Francji zakłócony został ruch kolejowy. Na niektórych uczelniach doszło z kolei do blokady wejść przez studentów.

Źródła: "Le Parisien", France Info, "Le Monde"



